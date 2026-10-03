Στα γυρίσματα της νέας ταινίας «Μόλις Ξαναχώρισα» συνάντησε τη Ζέτα Μακρυπούλια η κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», με την ηθοποιό και παρουσιάστρια να μιλά για την επιστροφή της στον κινηματογράφο, αλλά και για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

Η φετινή χρονιά είναι διαφορετική για τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς το «Rouk Zouk» δεν βρίσκεται στο καθημερινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Μετά από 9 συνεχόμενες σεζόν και περισσότερα από 1.500 επεισόδια, το τηλεπαιχνίδι ολοκλήρωσε τον κύκλο του, αφήνοντας ένα σημαντικό κενό στην τηλεοπτική παρουσία της παρουσιάστριας.

Η επιστροφή στη μεγάλη οθόνη

Αυτή την περίοδο η Ζέτα Μακρυπούλια έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην υποκριτική, καθώς συμμετέχει στα γυρίσματα της κινηματογραφικής συνέχειας του «Μόλις Χώρισα».

Σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, η ίδια συναντά ξανά τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ενώ ο Βασίλης Μυριανθόπουλος επιστρέφει στη σκηνοθετική καρέκλα. Στο νέο φιλμ συμμετέχουν επίσης πρόσωπα από το αρχικό καστ, αλλά και νέοι ηθοποιοί.

«Είμαι πολύ χαρούμενη, είμαστε ξανά όλη η παρέα μαζί», δήλωσε η Ζέτα Μακρυπούλια, αναφερόμενη στην επανένωση των συντελεστών και στη νέα αυτή κινηματογραφική περιπέτεια.

Η απάντηση για την τηλεόραση

Όταν η συζήτηση πέρασε στη φετινή τηλεοπτική σεζόν, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως για την ίδια δεν έχει ουσιαστικά ξεκινήσει ακόμη, αφού οι θεατρικές της υποχρεώσεις συνεχίζονται.

«Η τηλεοπτική χρονιά δεν έχει ξεκινήσει για εμένα, γιατί δεν έχει τελειώσει η θεατρική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το πώς αποτιμά την περσινή τηλεοπτική σεζόν, η απάντησή της ήταν αρκετά αιχμηρή: «Η περσινή τηλεοπτική σεζόν μου άφησε ωραία γεύση. Έχω υπάρξει και καλύτερα. Πέρα από το “Moments” δεν υπάρχει κάτι άλλο».

Η συγκεκριμένη ατάκα της Ζέτας Μακρυπούλια δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η τηλεοπτική της παρουσία έχει αλλάξει σημαντικά, μετά την ολοκλήρωση του «Rouk Zouk».

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