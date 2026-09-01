Στιγμές απόλυτης ευτυχίας και βαθιάς συγκίνησης έζησε η Ζέττα Μακρή, καμαρώνοντας τον γιο της, Κωνσταντίνο Θεοφίλου, να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του, Μυρτώ Ευαγγέλου. Περιτριγυρισμένο από στενούς συγγενείς, αγαπημένους φίλους και πρόσωπα της εμπιστοσύνης του, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους παντοτινής αγάπης μέσα σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και γιορτινό κλίμα.

Η εμφάνιση της νύφης

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Η Μυρτώ Ευαγγέλου έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της, επιλέγοντας για τον γάμο της ένα νυφικό που αναδείκνυε την κομψότητά της. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν έκρυψε τη συγκίνησή της βλέποντας έναν από τους δύο γιους της να δημιουργεί τη δική του οικογένεια. Θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο.

«Ο Κωνσταντίνος και η Μυρτώ μοιράστηκαν τη χαρά τους με τους φίλους τους! Και εγώ τη μοιράζομαι με σας!», έγραψε χαρακτηριστικά η Ζέττα Μακρή.

Ποια είναι η Μυρτώ Ευαγγέλου

Ο Κωνσταντίνος Θεοφίλου είναι ένας από τους δύο γιους που απέκτησε η Ζέττα Μακρή με τον Λεωνίδα Θεοφίλου. Η σύζυγός του, Μυρτώ Ευαγγέλου, ανήκει σε οικογένεια με πολυετή δραστηριότητα στον χώρο της αργυροχοΐας, αποτελώντας τη δεύτερη γενιά που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση.

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