Ένα ζευγάρι που παντρεύτηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας στο Περιστέρι είχε μια ξεχωριστή εμπειρία την ημέρα του γάμου του, καθώς δίπλα στην εκκλησία πραγματοποιούνταν συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στην πλατεία Δημαρχείου.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, καταγράφεται η στιγμή που οι νεόνυμφοι βγαίνουν από την εκκλησία, ενώ η τραγουδίστρια ερμηνεύει ζωντανά και το πλήθος που παρακολουθεί τη συναυλία βρίσκεται πολύ κοντά με τους καλεσμένους.

Η ανάρτηση σχολίαζε χιουμοριστικά: «Όταν την ημέρα του γάμου σου έχει συναυλία η Ρία Ελληνίδου», προσθέτοντας ευχές στους νεόνυμφους: «Να ζήσετε παιδιά».

