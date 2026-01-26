Για τις αλλαγές στην εμφάνισή της και τις πλαστικές επεμβάσεις ρωτήθηκε η Ζήνα Κουτσελίνη από τις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η ίδια δεν δίστασε να αναφερθεί στη μειωτική στήθους που πραγματοποίησε παλαιότερα, τονίζοντας πως το μεγάλο στήθος αποτελούσε πρόβλημα για την αισθητική και την άνεσή της, επιλέγοντας έτσι να προχωρήσει σε μια επέμβαση που βελτίωσε την ποιότητα της ζωής της.

«Οι παρεμβάσεις δεν μου αρέσουν, μου αρέσει η περιποίηση. Εγώ έχω αφαιρέσει στήθος γιατί ήταν πιο μπαμπάτσικο. Πρώτα με κοιτούσαν εκεί και μετά στα μάτια», ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Τι έχει πει η παρουσιάστρια σε παλαιότερες συνεντεύξεις της

«Δεν έχω μυστικά ομορφιάς, κάνω ό,τι μου κατέβει. Αλλά κάπου βρίσκω την άκρη μου. Πάντα μου λένε τι έχω κάνει. Τους λέω όπου βρω κάτι και μου αρέσει, μπορεί να μπω και να το κάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω έναν καθαρισμό στο πρόσωπό μου, επίσης μου αρέσει να είμαι περιποιημένη. Από εκεί και πέρα προσπαθώ να κάνω δίαιτα για να διατηρηθώ. Βέβαια τώρα με τον Covid δεν έχω κάνει πολλή γυμναστική», είχε αναφέρει σε παλιότερες δηλώσεις της η Ζήνα Κουτσελίνη.

«Έχω κάνει στο στήθος, το έχω μειώσει. Το είχα καλύτερο και το μείωσα. Είναι ένα βήμα στην τεχνολογία. Πήρα αυτή την απόφαση γιατί είχα βάρος», είχε πει επίσης για την απόφασή της να κάνει αυτή την επέμβαση.

