Η εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα» σχολίασε την πολύκροτη υπόθεση που άνοιξε σήμερα, Πέμπτη 18/12, και αφορά την μήνυση του 21χρονου καλλιτέχνη, Stef κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες πράξεις και κακοποιητική συμπεριφορά.

Μάλιστα, η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε ένα αιχμηρό σχόλιο για τους δημοσιογράφους που αναπαρήγαγαν, μέρες πριν γίνει η μήνυση και η καταγγελία προς το γνωστό τραγουδιστή, την είδηση μέσα από τις εκπομπές.

Αρχικά, η Ζήνα Κουτσελίνη είπε: «Άλλο το δημοσιεύω, και άλλο έχω γνώση, και άλλο είμαι προπομπός και προάγγελος βγαίνοντας σε εκπομπές και λέγοντας θα γίνει αυτό. Παλιά υπήρχαν δημοσιογράφοι που είχαν βρει κάποια πράγματα, να εκβιάσουν καταστάσεις που δεν έβγαιναν ποτέ. Φαντάζομαι είναι γνωστά αυτά … Δεν το λέω, για να μην μου πούνε, αναφέρεσαι κάπου συγκεκριμένα τώρα».

Η ίδια συνέχισε: «Ξέραμε κι εμείς, αλλά δε βγήκαμε να τα λέμε. Δεν λειτουργήσαμε ως παπαγαλάκια μιας μήνυσης που θα ερχόταν. Την είδαμε τώρα, σήμερα και την κουβεντιάζουμε».

govastiletto.gr – Ζήνα Κουτσελίνη: Συγκλονίζει για το άγνωστο ατύχημα που παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή – «Ήμουν στο αμάξι με 3 παιδιά»