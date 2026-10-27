Στο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και της διατύπωσης άποψης αναφέρθηκε η Ζήνα Κουτσελίνη, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» το πρωί της Τρίτης (27/10). Η παρουσιάστρια σημείωσε ότι η ίδια και η ομάδα της θα συνεχίσουν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, διευκρινίζοντας παράλληλα πως τα λεγόμενά της είχαν γενικό χαρακτήρα και δεν στόχευαν σε κάποιο μεμονωμένο συμβάν.

Η τοποθέτησή της αυτή ακολούθησε την έντονη αντίδραση της Μαρίας Αντωνά, με αφορμή τα σχόλια που προηγήθηκαν.

Τι είπε στη σημερινή εκπομπή η Ζήνα Κουτσελίνη

«Είμαστε μια παρέα που δεν φοβάται να λέει γενικά τη γνώμη της, σε ό,τι πιστεύει. Θα τη λέμε, θα λέμε την άποψή μας και σε όποιον αρέσει. Έχουμε μια Δημοκρατία και πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε, αυτό που λέμε, τι ακριβώς είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα και βλέπουμε, η άλλη πλευρά μπορεί να βλέπει κάτι άλλο και πάει λέγοντας η ζωή μας.

Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένο περιστατικό, για να διευκρινιστεί, το λέω γενικά γιατί μου αρέσουν οι άνθρωποι που λένε την άποψή τους.

Κι έχω πολλούς να σας πω, στην τηλεόραση. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Λιάγκας, μου αρέσει πάρα πολύ που λέει την άποψή του με τον τρόπο που τη λέει. Ο Κωνσταντινίδης που παρότι και πολλές φορές είναι αντίθετος σε πράγματα που κάνω και με έχει κατσαδιάσει πολλές φορές. Μου αρέσει πολύ γιατί έχει κάτι να πει. Μου αρέσει ο Σταματόπουλος, ο Παπανώτας… Εμένα οι εμμονές δεν μου αρέσουν γενικά και έχουμε μια δημοκρατία.

Τη ζωή την παίρνουμε στα σοβαρά, όπως και τα πράγματα που συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μην γελοιοποιούμε πράγματα και καταστάσεις και να μην τα μηδενίζουμε. Η άποψή μας πάντα θα πρέπει να μένει. Όποιος τη λέει, με το θάρρος της γνώμης του, πρέπει να σεβόμαστε και την άποψή του άλλου, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Πάντα θα υπάρχει και η αντίθετη πλευρά» είπε η Ζήνα Κουτσελίνη.

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