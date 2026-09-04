Η Ζήνα Κουτσελίνη περνά στην πρωινή ζώνη του Star τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνοντας να κρατά συντροφιά στο κοινό με τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα».

Η νέα καθημερινή εκπομπή βρίσκεται ήδη στην τελική ευθεία πριν από την πρεμιέρα της, με την ημερομηνία έναρξης και την ώρα προβολής να έχουν οριστικοποιηθεί.

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα της παρουσιάστριας έχει ξεκινήσει. Ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30, παίρνοντας θέση στο πρωινό πρόγραμμα του Star.

Η Ζήνα Κουτσελίνη θα υποδέχεται καθημερινά τους τηλεθεατές μαζί με την ομάδα της, σε μια εκπομπή που συνδυάζει ενημέρωση, κοινωνικό ρεπορτάζ και ψυχαγωγία.

Ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» θα διατηρεί στοιχεία από τον δημοσιογραφικό και κοινωνικό χαρακτήρα που έχει συνδεθεί με την τηλεοπτική πορεία της παρουσιάστριας, διευρύνοντας ωστόσο τη θεματολογία του.

Ρεπορτάζ και επικαιρότητα θα συναντούν ανθρώπινες ιστορίες, συνεντεύξεις, ψυχαγωγικά θέματα, χρηστικές πληροφορίες, αλλά και χιούμορ, δημιουργώντας ένα πολυθεματικό πρωινό μαγκαζίνο.

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη θα βρίσκονται ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο Αλέξανδρος Καλαφάτης και η Λιλή Πυράκη, ενώ στην εκπομπή συμμετέχουν επίσης η Μελίνα Κάππη και ο Ανδρέας Ζωίτσας.

Τη γαστρονομική ενότητα αναλαμβάνει ο Χρήστος Μοίρας, ο οποίος θα δίνει καθημερινά τη δική του γευστική πινελιά στο πρωινό πρόγραμμα.

Το Star έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα το trailer της νέας εκπομπής, παρουσιάζοντας τον τίτλο, αλλά και τους συνεργάτες που θα πλαισιώνουν τη Ζήνα Κουτσελίνη.

Στη νέα τηλεοπτική παρέα επιστρέφει και ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, με τον οποίο η παρουσιάστρια είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στις «Αλήθειες με τη Ζήνα». Μαζί τους θα βρίσκονται ο Γρηγόρης Γκουντάρας, η Λιλή Πυράκη, ο Ανδρέας Ζωίτσας και η Μελίνα Κάππη, ενώ στην κουζίνα της εκπομπής θα συναντάμε τον Χρήστο Μοίρα.

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, στις 09:30, η Ζήνα Κουτσελίνη θα σερβίρει στο Star τον δικό της «Πρώτο Καφέ», εγκαινιάζοντας τη νέα της παρουσία στην πρωινή ζώνη.

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