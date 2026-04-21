Ζήνα Κουτσελίνη: Σπάραξε στο κλάμα στον αέρα του Star – «Με κακοποιήσατε, με αδικήσατε!»

Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει σήμερα, Τρίτη 21/4, τα γενέθλιά της και στο πλατό της εκπομπής της, «Αλήθειες με τη Ζήνα», βγήκε μεταξύ άλλων ένας καθηγητής της από τα παιδικά της χρόνια.

Με αφορμή την αναφορά της στις δύσκολες στιγμές που πέρασε ως παιδί, καθώς ο πατέρας της ήταν αλκοολικός και ζούσε εφιαλτικά, αναφέρθηκε στον «πόλεμο» που δέχτηκε για την υπόθεση του Απόστολου Λύτρα.

Η ίδια εξομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, με δάκρυα στα μάτια: «Είναι πολύ τιμητικό για ένα άνθρωπο να βγαίνει ο καθηγητής του με τον οποίο κάποτε διαφωνούσε. Τότε, πήγαινα στο σχολείο και έμενα μόνη μου. Για αυτό καμία φορά όταν με αδικείτε, σιωπώ, γιατί δεν θέλω να δακρύσω. Γιατί να θυμάστε, και σας το λέω αυτή την ημέρα των γενεθλίων μου, στη γνωστή υπόθεση με την κακοποίηση, με αδικήσατε.

Ψάχνατε να φάτε ένα άνθρωπο και διαλέξατε εμένα. Τα υπόλοιπα θα τα γράψει η ιστορία κάποια στιγμή. Είναι σημαντικό σήμερα να λες αυτό που νιώθεις και πιστεύεις. Ως παιδί κακοποιημένο με κακοποιήσατε και σας το λέω ανοιχτά σήμερα, στα 56 μου. Εκείνο το παιδί πήγαινε κακοποιημένο στο σχολείο κάποτε, και βάλατε σε αυτό το κακοποιημένο παιδί το μαχαίρι στην καρδιά και να πείτε ότι υποστήριξα έναν κακοποιητή. Σκεφτείτε πριν φάτε έναν άνθρωπο, να το σκέφτεστε. Αυτό».

