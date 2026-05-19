Σε βραδινή της έξοδο τη Δευτέρα 18 Μαΐου, η Ζήνα Κουτσελίνη συνάντησε τις τηλεοπτικές κάμερες και παραχώρησε δηλώσεις που θα συζητηθούν. Η έμπειρη παρουσιάστρια της καθημερινής μεσημεριανής εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη αναφορικά με το τηλεοπτικό της μέλλον και τη συνεργασία της με τον σταθμό.

«Αλλαγές θα υπάρχουν σε όσους έχουν να προσφέρουν κάτι καλύτερο. Είμαστε σε συζητήσεις με τον σταθμό. Μέχρι το τέλος της σεζόν θα είμαστε έτοιμοι για όλα», ξεκαθάρισε η Ζήνα Κουτσελίνη στους δημοσιογράφους και όλοι περιμένουν να δουν τι θα συμβεί.

Ήταν καλοκαίρι του 2015 όταν το STAR της πρότεινε την παρουσίαση καθημερινής εκπομπής, κάτι που έπραξε με τις Αλήθειες με τη Ζήνα έχοντας για περιεχόμενο θέματα της επικαιρότητας και συνεντεύξεις διάσημων και μη προσώπων που απασχολούν την κοινή γνώμη. Το 2016, παρά την μέχρι τότε μέτρια πορεία της εκπομπής, ανανεώθηκε και για δεύτερη σεζόν. Τελικά λόγω μεγάλης τηλεθέασης η εκπομπή συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με εξαίρεση το τριήμερο 19-21 Μαρτίου 2018, όπου το ΕΣΡ αποφάσισε την προσωρινή διακοπή με αιτία την προσβολή της μνήμης τεθνεώτος (της Ελένης Τοπαλούδη, θύματος βιασμού και δολοφονίας), την προστασία ανηλίκων και την ποιότητα προγράμματος. Επίσης, το ΕΣΡ έβαλε πρόστιμο 100.000 ευρώ στην Νέα Τηλεόραση ΑΕ, ιδιοκτήτρια εταιρία του καναλιού. Ειδικότερα, στην εκπομπή αναπαράχθηκε βίντεο με τους δύτες να ανασύρουν το πτώμα της θανούσης.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Ζήνα Κουτσελίνη δεν δίστασε να αποκαλύψει και την μεγάλη και σημαντική πρόταση που δέχτηκε, η οποία δεν αποτελεί ρόλο παρουσιάστριας. Πιο αναλυτικά, η ίδια είπε ανοιχτά: «Θα σας κάνω μια αποκάλυψη. Δέχθηκα πρόταση να αναλάβω επιτελική θέση πίσω από τις κάμερες αλλά δεν ήταν φέτος στις σκέψεις μου» εξομολογήθηκε η Ζήνα Κουτσελίνη.

