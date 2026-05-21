Ζήνα Κουτσελίνη: Της έστειλε εξώδικο η Acun Medya – Τι αναφέρει

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και η Ζήνα Κουτσελίνη έλαβαν εξώδικο από την Acun Medya, όπως έκανε γνωστό η ίδια σήμερα, Πέμπτη 21/5 στον αέρα του Star, δείχνοντας παράλληλα το εν λόγω χαρτί.

Το εξώδικο αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η εκπομπή τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, αλλά και τις αποκαλύψεις που έκανε ο Γιάννης Μαλλιαρός, αδερφός του Μάνου, που έσωσε τον 22χρονο που ακρωτηριάστηκε.

Αρχικά, η Ζήνα Κουτσελίνη ανέφερε, και προβλήθηκε το εξώδικο: «Να πάμε στο εξώδικο που λάβαμε από την Acun Medya, όχι για αυτά που λέγαμε και ερχόντουσαν εδώ παίκτες και έλεγαν τα θετικά για το Survivor και πόσο καλή ήταν η εταιρία, ούτε σε σχέση που είπα εγώ για την βίβλο και ότι τηρούν την βίβλο αλλά για αυτά που είπε ο Γιάννης Μαλλιαρός για τον αδερφό του Μάνο και όσα του είπε. Θέλω να το εξής, όταν υπάρχει μια ροή, υπάρχει μια ροή σε όλο το πλαίσιο, παρόλα αυτά εμείς δεν επαναλαμβάνουμε αυτά που δεν θέλουν αλλά κρατάμε μόνο το κομμάτι εκείνο του εξώδικου του πρέπει και να πούμε. Σε κάθε περίπτωση εμείς πάντα λέμε ό,τι μας προκύπτει μέσα από μαρτυρίες».

Το εξώδικο αναφέρει: «Με μεγάλη έκπληξη και δικαιολογημένη αγανάκτηση παρακολουθήσαμε την εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Star Channel την 18η Μαϊου 2026. Κατά τη διάρκεια της ως άνω εκπομπής μεταδόθηκε ρεπορτάζ για τον σοβαρό τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου, συμμετέχοντα στο ριάλιτι παραγωγής της εταιρείας μας Survivor. Το ρεπορτάζ κατά ένα μεγάλο μέρος του επικεντρώθηκε σε έτερο παίκτη, τον Μάνο Μαλλιαρό, ο οποίος ήταν παρών τη στιγμή του ατυχήματος και βοήθησε, ουσιαστικά έσωσε, τον βαριά τραυματισμένο συμπαίκτη του, Σταύρο Φλώρο».

Και συνεχίζει: «Στην εκπομπή συμμετείχε στο πάνελ ο αδελφός του Μάνου Μαλλιαρού, δημοσιογράφος Ιωάννης Μαλλιαρός. Ο συμμετέχων στη συζήτηση, Ιωάννης Μαλλιαρός, δημοσιοποίησε, υποτίθεται, άγνωστες και αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό. Ωστόσο οι εν λόγω “πληροφορίες” ήταν ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Επί σχεδόν μια εβδομάδα, η εκπομπή μιλούσε καθημερινά για το σοκαριστικό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, κάνοντας αποκαλύψεις και μιλώντας για περιστατικά που δεν είχαν επιβεβαιωθεί ούτε από τον Σταύρο Φλώρο, αλλά ούτε και από την παραγωγή, εφόσον οι έρευνες είναι ακόμα σε εξέλιξη.

