Λίγες ημέρες πριν το οριστικό φινάλε της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», η Ζήνα Κουτσελίνη αποχαιρέτησε την ομάδα της με έναν ιδιαίτερο και συγκινητικό τρόπο.

Η παρουσιάστρια συγκέντρωσε τους συνεργάτες της σε ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα, γιορτάζοντας μαζί τους τα 11 χρόνια επιτυχημένης πορείας της εκπομπής, ενώ στο πλευρό της βρέθηκε και η κόρη της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη συνάντηση, συνοδεύοντάς τα με ένα μήνυμα γεμάτο συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για τη μακρόχρονη κοινή τους διαδρομή.

Στην ανάρτησή της τόνισε πως ένας σημαντικός κύκλος κλείνει, αφήνοντας όμως πίσω του τη βάση για έναν νέο, γεμάτο αλήθεια και δημιουργία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους συνεργάτες και φίλους που βρέθηκαν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας πως η εκπομπή αποτέλεσε μια μεγάλη «οικογένεια» αγάπης και προσφοράς.

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Ζήνα Κουτσελίνη μετακινείται στην πρωινή ζώνη του STAR, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική της πορεία και μια νέα πρόκληση απέναντι στον ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης.

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