Ξεχωριστές στιγμές από τις οικογενειακές της διακοπές στην Ταϊτή μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram η Ζιζέλ, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Το 45χρονο supermodel ταξίδεψε στο νησί της Γαλλικής Πολυνησίας μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά της.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανήρτησε ξεχωρίζει ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο η Ζιζέλ περπατά μέσα στη θάλασσα κρατώντας από το χέρι τον μικρό της γιο.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης στιγμές από τη διαμονή τους στο νησί, με τη Ζιζέλ και τον Χοακίμ Βαλέντε να χορεύουν στην παραλία υπό τους ήχους τοπικής μουσικής, αλλά και μια εντυπωσιακή φωτογραφία όπου ο Βαλέντε σηκώνει ψηλά τον γιο τους πάνω από τη θάλασσα, ενώ από κάτω περνά ένα σαλάχι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ζιζέλ περιέγραψε την Ταϊτή ως ένα «πραγματικά ξεχωριστό μέρος», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τις στιγμές που έζησε με την οικογένειά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gisele Bündchen (@gisele)

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