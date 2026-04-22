Οι φήμες γύρω από τη σχέση της Zoe Kravitz και του Harry Styles έχουν επανέλθει στο προσκήνιο, με αφορμή ένα εντυπωσιακό κόσμημα που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια εντοπίστηκε στο Λονδίνο να φορά ένα μεγάλο μονόπετρο στο «κλασικό» δάχτυλο του αρραβώνα, γεγονός που άμεσα πυροδότησε σενάρια για πιθανή επισημοποίηση της σχέσης τους.

Το ζευγάρι έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα media από το καλοκαίρι του 2025, όταν είχαν εμφανιστεί μαζί στη Ρώμη, μέχρι και πιο πρόσφατες κοινές εμφανίσεις τους σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μεταξύ τους χημεία φαίνεται έντονη, ενώ οι κοινές τους στιγμές δείχνουν μια σχέση που εξελίσσεται, αλλά διατηρεί χαμηλούς τόνους.

Παρά τις εικόνες και τη φημολογία, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους φαίνεται να έχουν βρει έναν δικό τους ρυθμό, περνώντας χρόνο μαζί, αλλά παράλληλα διατηρώντας την ανεξαρτησία τους λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

Το δαχτυλίδι ίσως να ήταν αρκετό για να «ανάψει» τη συζήτηση, όμως το αν πρόκειται για ένα βήμα παραπάνω στη σχέση τους ή απλώς για μια στιλιστική επιλογή, παραμένει άγνωστο. Ένα είναι βέβαιο: το συγκεκριμένο δίδυμο ξέρει πώς να κρατά τα βλέμματα στραμμένα πάνω του.

Πηγή: thesun.co.uk

govastiletto.gr – Ο Harry Styles απαντά για τη σεξουαλικότητά του με φιλί σε ηθοποιό