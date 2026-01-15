Η Zoe Saldaña έγραψε ιστορία, ξεπερνώντας την Scarlett Johansson και καθιερώθηκε ως η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών, με συνολικά έσοδα από τις ταινίες της πάνω από 15,46 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η τεράστια επιτυχία του Avatar: Fire and Ash, που πρόσθεσε 1,2 δισεκατομμύρια, μαζί με τους ρόλους της στα Guardians of the Galaxy, Avengers, Star Trek και Pirates of the Caribbean, συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτό το ρεκόρ.

Σε βίντεο στα social media, η Saldaña ευχαρίστησε τους συνεργάτες της και τους fans της, τονίζοντας ότι η αφοσίωσή τους είναι η βάση της επιτυχίας της και ότι ελπίζει το επόμενο ρεκόρ να το σπάσει άλλη γυναίκα.

Το 2025 ήταν χρονιά-ορόσημο, καθώς κατέκτησε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για το Emilia Pérez, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Δομινικανή-Αμερικανίδα που κερδίζει χρυσό αγαλματίδιο. Η Zoe Saldaña συνεχίζει δυναμικά, με επιβεβαιωμένες συμμετοχές στα Avatar 4 και Avatar 5, επιβεβαιώνοντας ότι τα ρεκόρ της δεν έχουν τελειώσει.

