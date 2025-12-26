Παρά τις φήμες που πυροδότησε η πρόσφατη παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από την Πλεύση Ελευθερίας, η προσωπική σχέση του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει αδιατάρακτη.

Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη δύναμη του δεσμού τους, περνώντας τα φετινά Χριστούγεννα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το ζευγάρι απόλαυσε τις γιορτές μαζί με τα παιδιά του Διαμαντή Καραναστάση, αποδεικνύοντας πως η πολιτική τους απόσταση δεν επηρέασε την κοινή τους ζωή

Ο Διαμαντής Καραναστάσης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τα δυο του παιδιά, μέσα από το στολισμένο σπίτι τους και ευχήθηκε με αυτό τον τρόπο «χρόνια πολλά» στους διαδικτυακούς του φίλους.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν βρέθηκε καλεσμένη στην late night εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, Ενώπιος Ενωπίω είχε πει για τα παιδιά του Διαμαντή Καραναστάση:

«Αυτό που πρέπει να πω είναι πως βλέποντας τον Διαμαντή με τα παιδιά του, αισθάνθηκα την ανάγκη να έχω παιδιά. Κάτι που δεν το είχα αλλά μου ξύπνησε, έτσι, μητρικά συναισθήματα βλέποντας έναν άνθρωπο να δίνει τόσα πολλά στα παιδιά του. Δεν έχω δει άλλο γονιό να αφιερώνει τόσο ουσιαστικό χρόνο, να μην υπάρχει ποτέ ερώτηση ενοχλητική και μονίμως να προσφέρει επίσης με ουσιαστικό τρόπο. Αυτό βέβαια έχει μεγάλο αντίκτυπο στα παιδιά, τα οποία είναι δυο που έχουν εξελιχθεί με θαυμαστό τρόπο», εξομολογήθηκε αρχικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

