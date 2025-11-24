Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Διαμαντής Καραναστάσης πήραν το πολιτικό τους «διαζύγιο», το οποίο έλαβε μεγάλη διασημότητα τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή η ξαφνική παραίτηση του συντρόφου της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε ερωτηματικά σχετικά με τη σχέση του ζευγαριού στην προσωπική ζωή τους.

Έτσι, οι ίδιοι θέλησαν να βάλουν ένα τέλος στο σούσουρο που έχει δημιουργηθεί, πραγματοποιώντας μια κοινή έξοδο.

Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno του Mega, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Διαμαντής Καραναστάσης βρέθηκαν σε ένα νυχτερινό κέντρο την Παρασκευή 21/11. Το ζευγάρι φαίνεται να ποζάρει στην κάμερα και να χορεύει στους ρυθμούς της μουσικής, ενώ απολαμβάνουν το ποτό τους.

Οι ίδιοι αποδεικνύουν έτσι ότι η προσωπική ζωή τους είναι ξεχωριστή συνθήκη από την επαγγελματική τους ζωή και ότι η αποχώρηση του βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει επηρεάσει τη σχέση τους.

Δείτε το βίντεο:

