Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε χθες, Δευτέρα 8/12, τα γενέθλιά της και δεν θα μπορούσε φυσικά, να μη τα γιορτάσει μαζί με το σύντροφό της, Διαμαντή Καραναστάση, ο οποίος είναι πάντα στο πλευρό της σε κάθε της βήμα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ο πρώην βουλευτής μοιράστηκαν κοινές φωτογραφίες τους στα social media με τους ίδιους να δείχνουν τις κοινές στιγμές τους.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέλεξε, όπως βλέπουμε μέσα από τις δημοσιεύσεις της, να περάσει την ξεχωριστή ημέρα με τους αγαπημένους ανθρώπους, ενώ απόλαυσε τον καφέ της και το φαγητό της σε μια κοινή έξοδο με το σύντροφό της, με την ίδια να δείχνει αρκετά χαρούμενη.

Η ίδια έγραψε σε ανάρτησή της ανήμερα των γενεθλίων της: «Γενέθλια σήμερα. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τις ευχές και την αγάπη που μου δίνετε, είναι το πιο ισχυρό εφόδιο για όλα!».

