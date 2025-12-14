«Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το πλατό της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” το πρωί της Κυριακής (14/12), όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπολάκη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρενέβη για να δώσει απαντήσεις σχετικά με την ένταση που δημιουργήθηκε με τον Γιώργο Ξυλούρη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως μια ερώτηση του δημοσιογράφου στάθηκε η αφορμή για έναν εξαιρετικά έντονο διάλογο on air.

«Γιατί την ώρα που εκτοξεύτηκε αυτή η απειλή και ήταν μέσα στη Βουλή και θα είχατε και τη συνδρομή του φρούραρχου, δεν πήγατε ακριβώς από κάτω, στο ΑΤ του Συντάγματος να καταθέσετε αυτή τη μήνυση και ο κύριος Ξυλούρης να οδηγηθεί στο αυτόφωρο; Γιατί δεν πήγατε στο τμήμα εκείνη την ώρα;», ρώτησε ο Σωτήρης Μπολάκης.

Λίγο αργότερα ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Σωτήρης Μπολάκης: Έλεος κυρία Κωνσταντοπούλου, έλεος, λυπηθείτε μας…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με κοροϊδεύεις;

Σωτήρης Μπολάκης: Μην προσβάλλεστε κυρία Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσύ μην προσβάλλεις τη νοημοσύνη όλου του κόσμου. Σωτήρη μου, είναι άθλιο αυτό που κάνεις!

Λίγο αργότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Σίσσυ μου, το θεωρώ πολύ άγριο αυτό που γίνεται, να υφίσταμαι αυτή την επίθεση on air ενώ είμαι στο τηλέφωνο και να μου λέει κάποιος ότι εγώ κάνω επιθέσεις. Με συγχωρείς, Σίσσυ μου! Και για μένα υπάρχει αυτό το όριο. Να μου λέει κάποιος μετά από όλα αυτά, γιατί δεν πήγα στο Σύνταγμα, στο ΑΤ και ότι φταίω εγώ. Θα σας αφήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γιώργος Ξυλούρης βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικαιρότητας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για υποθέσεις επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γιώργος Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμά του στη σιωπή, δημιουργώντας αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατήγγειλε ότι, μετά την αποχώρησή του, την απείλησε λέγοντας ότι θα της κάνει κακό. Ως αποτέλεσμα, υπέβαλε μήνυση και ενημέρωσε την αστυνομία.

govastiletto.gr – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έγινε 49 ετών – Γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τον σύντροφό της, Διαμαντή Καραναστάση