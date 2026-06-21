Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» το πρωί της Κυριακής 21/06 και τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, για τη χρήση του όρου «γυναικοκτονία», αλλά και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Πλεύση Ελευθερίας γύρω από ζητήματα της έμφυλης βίας.

«Είναι ένα τρομερό, εγκληματικό φαινόμενο για το οποίο προσωπικά δεν έχω σταματήσει να παίρνω πρωτοβουλίες. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι το πολιτικό σύστημα και η ίδια η πολιτεία δεν παίρνει θέση καθαρή, αφήνει το τοπίο θολό. Την τελευταία 5ετία έχουμε πάνω από 65 γυναικοκτονίες με δράστες συντρόφους, συζύγους…έχουμε επιδημία γυναικοκτονιών», δήλωσε αρχικά.

Η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε πως ο συγκεκριμένος όρος είναι χρήσιμος, καθώς περιγράφει με σαφήνεια ένα έγκλημα που συνδέεται με το φύλο του θύματος. «Ο όρος “γυναικοκτονία” βοηθά γιατί ορίζει το συγκεκριμένο έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σχολίασε τις πρόσφατες τοποθετήσεις της Γρατσία & της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με το θέμα, εκφράζοντας τη δική της οπτική για τη σημασία της ορολογίας και της δημόσιας συζήτησης γύρω από την έμφυλη βία.

«Γυναικοκτονία είναι η αφαίρεση της ζωής μιας γυναίκας επειδή είναι γυναίκα, από τον σύντροφο ή τον πρώην σύντροφό της…ένα μέλος της οικογένειας που ασκεί πάνω σε αυτή τη γυναίκα, εξουσία ζωής ή θανάτου. Με τη πράξη τους λένε οι γυναικοκτόνοι ότι η ζωή της δεν αξίζει, αξίζει λιγότερο, ότι είναι στα χέρια τους» δήλωσε η ίδια.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στον ρόλο του πολιτικού συστήματος και στα μηνύματα που εκπέμπει προς την κοινωνία, λέγοντας πως «το παράδειγμα που εκπέμπει το πολιτικό σύστημα το είδαμε να συμβαίνει στη Δράμα», συνδέοντας τη δήλωσή της με πρόσφατα περιστατικά που έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

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