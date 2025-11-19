Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Ο ίδιος ανακοίνωσε την απόφασή του με μια μακροσκελή δημοσίευση στα social media, ευχαριστώντας προσωπικά την πρόεδρο του κόμματος, και σύντροφό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης έγραψε στην ανάρτησή του: «Ευχαριστώ τη Ζωή, για την απόλυτη εμπιστοσύνη της, τη μοναδική της πίστη σε κάθε ιδέα, κάθε λέξη, κάθε δράση, κάθε video, κάθε καμπάνια, κάθε σκέψη, κάθε κείμενο, κάθε κινηματική νέα αφετηρία, σε κάθε πρόταση, σε κάθε σύνθημα, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε αδιανόητη τρέλα που σκέφτηκα και πίστεψε σε αυτήν, σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, σε κάθε ομιλία. Για την ανεκτίμητη λευκή επιταγή που είχα πάντα σε κάθε μια από τις χιλιάδες συζητήσεις μας.

Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί Πυρηνικές Εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες.

Η γενναιοδωρία και η αγάπη σου είναι ελάχιστα μεγαλύτερες από το χαμόγελό σου. Και να το θυμάσαι αυτό. Είμαι σίγουρος ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι και το καραβάκι μας μπορεί να συνεχίσει πια χωρίς τη – φανερή – συμβολή μου».

Τι έλεγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Buongiorno

Την Παρασκευή 14/11, είχε πει στο Buongiorno: «Ο Διαμαντής έχει δεχθεί τρομερό «πόλεμο» και στοχοποίηση ακριβώς για αυτό που κάνει. Ο Διαμαντής σε όλη αυτή την πορεία είναι εκείνος που εμπνέεται, οραματίζεται, που βάζει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη, που βάζει όλη του τη δημιουργικότητα και που προτείνει πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με όλη την τετριμμένη πολιτική διαδικασία. Φυσικά είμαι και εγώ στόχος μέσω του Διαμαντή και το αντίστροφο».

Επίσης, είχε προσθέσει: «Το να χτυπάς αυτό τον άνθρωπο, είναι σαν να χτυπάς την καρδιά».

