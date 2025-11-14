Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου μεταξύ άλλων, μίλησε και για το περιστατικό που προκάλεσε έντονη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες: την αποχώρησή της από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη.

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» εξήγησε ότι δεν έχει κανένα λόγο να μετανιώσει για την κίνησή της, αφού, όπως τόνισε, δεν υπήρχε δυνατότητα να εξελιχθεί διαφορετικά η συζήτηση.

«Δεν το μετάνιωσα που έφυγα από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, γιατί υπήρχε ξεκάθαρη πρόθεση από την εκπομπή να αποφύγουμε όσα θεωρώ ουσιαστικά. Από τη δική μου πλευρά υπήρχε διάθεση να μιλήσουμε για ό,τι έχει σημασία. Είναι κρίσιμο ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι πολλές φορές υπάρχει χειραγώγηση», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ανέφερε πως η συζήτηση έβαινε προς ζητήματα που κατά την άποψή της δεν είχαν καμία βάση: «Όταν μετατοπίζεται η κουβέντα από τα πραγματικά προβλήματα σε ανύπαρκτα θέματα απλώς για να μπουν στην επικαιρότητα, κάτι δεν πάει καλά. Υπήρχε μια εμμονή από την κ. Μαυραγάνη και μια διάθεση ειρωνείας, λες και θα δοκιμάζαμε πόση ώρα θα ασχολούμαστε με το τίποτα».

Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν έχει κανένα ζήτημα να συζητά για πραγματικά ζητήματα, αλλά δεν προτίθεται να συμβάλει στη δημιουργία ψευδών θεμάτων μόνο και μόνο για τηλεοπτικό θόρυβο: «Δεν θα μπω στη λογική να κάνουμε το ανύπαρκτο…υπαρκτό, όταν ο κόσμος υποφέρει και χρειάζεται λύσεις. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του», κατέληξε.

Να θυμίσουμε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε εμφανιστεί πρόσφατα στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, όμως η παρουσία της διήρκεσε μόλις δύο λεπτά, καθώς αποχώρησε ενοχλημένη από ερωτήσεις που αφορούσαν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.