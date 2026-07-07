Η Ζωή Μαυρουδή είναι η εντυπωσιακή σχεδιάστρια κοσμημάτων, που έχει κλέψει την καρδιά του πρώην διεθνή τερματοφύλακα, και νυν μάνατζερ ποδοσφαιριστών, Μιχάλη Σηφάκη, με το ζευγάρι να συμπληρώνει ένα χρόνο ευτυχισμένης κοινής πορείας.

Οι δυο τους πλέον δεν κρύβουν τον έρωτά τους, πραγματοποιώντας επιλεγμένες δημόσιες εμφανίσεις και κάνοντας σοβαρά σχέδια για το κοινό τους μέλλον.

Ποια είναι η γοητευτική σχεδιάστρια

Η Ζωή Μαυρουδή (γνωστή στον επαγγελματικό χώρο και ως Ζωή Μαρούδη) είναι μια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα, πηγαίο ταλέντο και ξεχωριστή αισθητική. Έχοντας σπουδάσει διακόσμηση και έχοντας βαθιά αγάπη για τις τέχνες, τη μόδα και το εκλεπτυσμένο στυλ, κατάφερε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα.

Το 2015 ίδρυσε το δικό της brand χειροποίητων κοσμημάτων, το Zoi Maroudis Handcrafted Collection. Οι δημιουργίες της, οι οποίες κατασκευάζονται αποκλειστικά στην Ελλάδα με μεράκι, ξεχωρίζουν για τις καθαρές γραμμές τους και την κομψότητα που προσδίδουν σε κάθε γυναικεία εμφάνιση.

Για τη Ζωή, το κόσμημα δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά ένας τρόπος έκφρασης, έμπνευσης και προσωπικής ταυτότητας.

Η γνωριμία με τον Μιχάλη Σηφάκη και ο πρώτος χρόνος μαζί

Η μοίρα έφερε κοντά τη Ζωή και τον Μιχάλη περίπου ένα χρόνο πριν. Από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις τους, η αμοιβαία χημεία και η έλξη ανάμεσά τους ήταν διάχυτες. Άνθρωποι από το περιβάλλον τους κάνουν λόγο για μια σχέση που βασίζεται στο σεβασμό, την κατανόηση και τον απόλυτο θαυμασμό.

Παρά το γεγονός ότι ο Μιχάλης Σηφάκης βρέθηκε για ένα διάστημα μακριά λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και της συμμετοχής του στο ριάλιτι επιβίωσης «Survivor», η απόσταση όχι μόνο δεν τους απομάκρυνε, αλλά αντιθέτως δυνάμωσε τα συναισθήματά τους.

Η επιστροφή του στην Αθήνα τους βρήκε πιο δεμένους και ερωτευμένους από ποτέ.

Η ρομαντική έξοδος του ζευγαριού στον Άλιμο

Πρόσφατα, το ερωτευμένο ζευγάρι επέλεξε τα νότια προάστια για μια ξεχωριστή, βραδινή έξοδο. Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr τους απαθανάτισε στο γνωστό εστιατόριο «Ελλάδος Εικόνες Seaside» στον Άλιμο, όπου απόλαυσαν το δείπνο τους.

Σε ένα άκρως καλοκαιρινό, και ζεστό, περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα, η Ζωή και ο Μιχάλης διασκέδασαν μαζί με την παρέα τους, ακούγοντας ζωντανή μουσική. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι δυο τους ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί. Δεν έλειψαν τα τρυφερά βλέμματα, τα πειράγματα και τα καυτά φιλιά, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα γύρω τους.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της σχεδιάστριας μαγνήτισε τα βλέμματα, ενώ ο πρώην ποδοσφαιριστής δεν έπαιρνε τα μάτια του από πάνω της.

Σε τροχιά γάμου

Η σχέση της Ζωής Μαυρουδή και του Μιχάλη Σηφάκη δεν είναι απλώς ένα φλογερό ειδύλλιο, αλλά μια ουσιαστική σχέση ζωής με γερές βάσεις. Οι πληροφορίες από το στενό περιβάλλον τους αναφέρουν ότι το ζευγάρι έχει κάνει ήδη το επόμενο μεγάλο βήμα, συγκατοικώντας σε ένα όμορφο σπίτι.

Πλέον, οι δυο τους βρίσκονται επίσημα σε τροχιά γάμου. Οι συζητήσεις για την επισημοποίηση της σχέσης τους έχουν ξεκινήσει, με τις ίδιες πηγές να επιβεβαιώνουν ότι ο σχεδιασμός για την κοινή ζωή τους περιλαμβάνει σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας.

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Τόσο η Ζωή όσο και ο Μιχάλης νιώθουν σίγουροι για την επιλογή τους και είναι έτοιμοι να γυρίσουν μαζί σελίδα, δημιουργώντας τη δική τους οικογένεια.

govastiletto.gr – Μιχάλης Σηφάκης – Ζωή Μαυρουδή: Τα τρυφερά στιγμιότυπα από έξοδό τους και τα σχέδια γάμου!