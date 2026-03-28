Η Ζόζεφιν μίλησε ανοιχτά για την επανασύνδεσή της με τον Νίνο, αποκαλύπτοντας ότι ήταν εκείνη που έκανε το πρώτο βήμα για να ξαναβρεθούν μαζί.

Η τραγουδίστρια δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει «άντρα της ζωής της», τονίζοντας πως η σχέση τους βασίζεται σε αληθινά συναισθήματα.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», εξήγησε πως αναγνώρισε τα λάθη της και ζήτησε συγγνώμη, παραδεχόμενη ότι στο παρελθόν είχε φερθεί εγωιστικά.

Όπως είπε, η προσωπική εξέλιξη και η ειλικρίνεια ήταν τα στοιχεία που βοήθησαν να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους: «Όταν υπάρχει αγάπη και μια αληθινή κουβέντα, ο άλλος δύσκολα δεν θα σου δώσει μια ακόμη ευκαιρία».

Η Ζόζεφιν αποκάλυψε επίσης, ότι η επικοινωνία τους ξεκίνησε ξανά το καλοκαίρι, όταν του έστειλε μήνυμα, ενώ χρειάστηκε χρόνος και προσπάθεια μέχρι να έρθει η πλήρης επανασύνδεση, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα στο 2025.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα τους, ανέφερε ότι ο Νίνο δύσκολα αλλάζει γνώμη, ενώ η ίδια παραδέχτηκε πως στο παρελθόν ήταν πιο απότομη στη συμπεριφορά της, κάτι που – όπως είπε – έχει πλέον βελτιώσει σημαντικά.