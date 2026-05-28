Η χθεσινή ημέρα, Τετάρτη 27/5, ήταν ξεχωριστή για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία έκλεισε τα 93 της χρόνια.

Η σταρ γιόρτασε τα γενέθλιά της σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, στο σπίτι της.

Τους τελευταίους μήνες, η Ζωζώ Σαπουντζάκη αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Για το λόγο αυτό, δεν έχει μάθει ότι ο τελευταίος της σύντροφος, Πύρρος Αναγνωστόπουλος έχει φύγει από τη ζωή.

Η στενή της συνεργάτιδα, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και είπε:

«Είναι πολύ χαρούμενη γιατί είναι η μέρα της. Πολλές ευχές, μηνύματα στο κινητό της, τηλέφωνα, λουλούδια, γέμισε το σπίτι λουλούδια, γλυκά όπως κάθε χρόνο βασικά. Θα μαζευτούν κάποιοι φίλοι στο σπίτι, θα κόψουμε την παραδοσιακή τούρτα και χαίρεται πάρα πολύ που θα μαζευτούν οι φίλοι της για να της ευχηθούν για μία ακόμη φορά.

Πέρσι ήμασταν ακόμα πολύ καλά, φέτος δεν θα ήθελα ούτε εγώ να κάνουμε κάτι μεγάλο, γιατί ακόμα είναι πολύ φρέσκο το πένθος. Λόγω του χαμού του συντρόφου της δεν θα είναι τόσο λαμπερό το πάρτι. Θα είναι ήσυχο, ίσα-ίσα για το καλό της ημέρας. Απλό και λιτό με πολύ κοντινούς φίλους που είναι πάντα στο πλευρό της και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την υγεία της. Πραγματικά με έχουν συγκινήσει. Από τότε που έφυγε ο Πύρρος, είναι κάποιοι φίλοι που δεν με έχουν αφήσει λεπτό. Η Ζωζώ είναι καλά, στο σπίτι της με μεγάλη φροντίδα λόγω των προβλημάτων υγείας που έχει. Η υγεία της είναι σε σταθερή κατάσταση, την παρακολουθούμε».

Ακόμη, σε ερώτηση για το τι της αρέσει να κάνει στην καθημερινότητά της, απάντησε:

«Στην καθημερινότητα της της αρέσει να βλέπουμε τις παλιές ταινίες της. Εδώ και πολλά χρόνια με έχει κάνει οικογένεια και την έχω σαν μάνα μου».

