Στις δύσκολες ώρες που βιώνει η Ζωζώ Σαπουντζάκη αναφέρεται δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, περιγράφοντας μια καθημερινότητα γεμάτη δοκιμασίες για τη αγαπημένη καλλιτέχνιδα. Η «βασίλισσα της νύχτας», που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με το λαμπερό της ταλέντο, βρίσκεται πλέον κλινήρης, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα μνήμης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ακόμα και τους δικούς της ανθρώπους, ενώ οι αναμνήσεις από τη λαμπρή της καριέρα στη σκηνή αποτελούν το μόνο καταφύγιο στη σκέψη της.

Ζητά τις τουαλέτες της σαν να ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή

Μία από τις πιο συγκινητικές περιγραφές αφορά τις στιγμές κατά τις οποίες η πρωταγωνίστρια φέρεται να πιστεύει πως την περιμένει ακόμη μία βραδιά δουλειάς. Όπως αναφέρεται, ζητά από τους ανθρώπους που τη βοηθούν να της φέρουν τα βραδινά της ρούχα, τα σανδάλια και τα αξεσουάρ της, σαν να πρόκειται να βρεθεί ξανά κάτω από τους προβολείς. Οι εμφανίσεις, οι λαμπερές τουαλέτες και η προετοιμασία πριν από κάθε παράσταση αποτελούσαν για δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.

Στο πλευρό της βρίσκονται άνθρωποι που προσπαθούν να της προσφέρουν φροντίδα και συντροφιά. Σύμφωνα με την περιγραφή, της βάζουν να ακούει παλιές επιτυχίες της, με τα τραγούδια να ξυπνούν συναισθήματα. Άλλοτε δακρύζει και άλλοτε προσπαθεί να θυμηθεί τους στίχους που κάποτε ερμήνευε μπροστά στους θαυμαστές της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον επί χρόνια σύντροφό της, με τον οποίο μοιράστηκε σημαντικές προσωπικές στιγμές. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι εκείνος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

govastiletto.gr -Ζωζώ Σαπουντζάκη: Έκλεισε τα 93 της και το γιόρτασε – Δείτε πώς είναι σήμερα!