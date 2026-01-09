Η Ζωζώ Σαπουντζάκη νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δείχνει βελτίωση, όπως αποκάλυψε η στενή της συνεργάτιδα, Σταυρίνα Ευστρατιάδου.

Η αγαπημένη «βασίλισσα της νύχτας» εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω ενός αναπνευστικού προβλήματος, ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και θεραπείες.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου μίλησε στο Πρωινό και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν: «Την Κυριακή το βράδυ, βρισκόμασταν με φίλους στο σπίτι της, ανάμεσά τους και η Άννα Φόνσου, όταν ξαφνικά η Ζωζώ αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μέτρησα το οξυγόνο της και πήρα αμέσως τον γιατρό της, που συνέστησε να πάει στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί την περιποιήθηκαν άψογα και τώρα ακολουθεί θεραπεία για τα πνευμόνια της. Είναι ευδιάθετη, κάνει χιούμορ και όλα πάνε καλά. Το δωμάτιό της δεν έχει γεμίσει λουλούδια λόγω των περιορισμών, αλλά υπάρχουν στην υποδοχή και τα τηλέφωνα γεμίζουν από μηνύματα αγάπης».

Σύμφωνα με τη συνεργάτιδά της, η Ζωζώ δείχνει τη γνωστή δυνατή της πλευρά: «Παραμένει αισιόδοξη, ακούει τα τραγούδια της σε ένα μικρό μαγνητοφωνάκι και τραγουδάει μαζί τους. Παρακολουθεί τηλεόραση, ενημερώνεται, ρωτάει για ό,τι χρειάζεται και οι νοσοκόμες αστειεύονται μαζί της για τα μυστικά ομορφιάς της. Είναι σε καλή διάθεση».

Η ίδια αποκάλυψε ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη αναμένεται να πάρει εξιτήριο μέσα στις επόμενες ημέρες και θα συνεχίσει τη θεραπεία της στο σπίτι.

