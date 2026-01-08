Η Ζωζώ Σαπουντζάκη βρίσκεται στο νοσοκομείο από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Ζωζώ Σαπουντζάκη βρισκόταν στο σπίτι με φίλους της όταν ένιωσε μια έντονη αδιαθεσία, με το οξυγόνο της να πέφτει στο 82. Αμέσως, ο προσωπικός γιατρός της είπε ότι χρειάζεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Το ΕΚΑΒ έφτασε, όπως έγινε γνωστό από την πρωινή εκπομπή, σε λίγα λεπτά έκτοτε η Ζωζώ Σαπουντζάκη νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με την κατάσταση της υγείας της να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, φίλη και στενή συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, μίλησε στην εκπομπή, τονίζοντας ότι σε λίγα 24ωρα θα βρίσκεται και πάλι στο σπίτι της. «Οι γιατροί είπαν ότι η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομα της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά».

govastiletto.gr – Ζωζώ Σαπουντζάκη: Όλη η αλήθεια για την κατάσταση της υγείας της – Τι συμβαίνει με τον σύντροφό της