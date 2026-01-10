Η Ζωζώ Σαπουντζάκη παραμένει στο νοσοκομείο, μετά την αδιαθεσία που ένιωσε πριν λίγες ημέρες.

Η στενή συνεργάτιδά της, Σταυρίνα Ευστρατιάδη μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» για την κατάσταση της υγείας της σπουδαίας ηθοποιού. Παρόλο που υπήρχαν σκέψεις για εξιτήριο, αποφασίστηκε να παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες ημέρες ακόμα, ώστε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να διασφαλιστεί ότι θα επιστρέψει στο σπίτι της πλήρως αναρρωμένη και δυνατή, αποφεύγοντας τον κίνδυνο υποτροπής.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδη τόνισε: «Θα κάτσει λίγες μέρες ακόμα στο νοσοκομείο, γιατί εντάξει, πήγαμε με πολύ χαμηλό οξυγόνο την Κυριακή το βράδυ, αλλά τώρα της κάνουν και άλλες εξετάσεις και όταν πάρουν την απόφαση οι γιατροί να βγει από το νοσοκομείο, πρέπει να είναι εντελώς καλά. Δεν θέλω να έχω περιπέτειες στο σπίτι και να επανερχόμαστε πάλι στο νοσοκομείο και όλα αυτά.

Ο κύριος Πύρρος (ο σύντροφός της) είναι και αυτός κλινήρης και έχει κινητικά προβλήματα. Δεν μπορεί να την επισκεφθεί. Η Ζωζώ καταλαβαίνει όταν της λέω ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι έχει πρόβλημα με την αναπνοή της. Εντάξει, έχω κάποια κολπάκια κι εγώ που της λέω ότι έχουμε κάποιες παραστάσεις, πρέπει να μείνεις, για να φτιάξεις τη φωνή σου, αυτά, ξέρετε τώρα».

