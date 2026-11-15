Η Άννα Φόνσου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «For You» και τη Βασιλική Μπασιούρη, που τη συνάντησαν στο «Σπίτι του Ηθοποιού».

Αρχικά, η Άννα Φόνσου είπε: «Πιστεύω πως ό,τι πιο ουσιαστικό έχω κάνει στη ζωή μου, εκτός από την κόρη μου, είναι το “Σπίτι του Ηθοποιού”. Έχουμε θησαυρούς θα έλεγα στο καινούριο κτίριο, το οποίο το 2027 θα κάνει έναρξη. Έχω δώσει ό,τι συγκέντρωσα πενήντα χρόνια στη ζωή μου, από πίνακες μέχρι έργα τέχνης. Τα χάρισα όλα. Προτιμώ να τα βλέπουν τα σχολεία που έρχονται εδώ, τα παιδιά, οι καινούργιοι ηθοποιοί, παρά να τα έχω σ’ ένα σπίτι εγώ να τα βλέπω. Τα έχω δει. Θέλω να φροντίζω πολύ τους νέους ηθοποιούς. Θέλω να φροντίζω τους ηθοποιούς της ηλικίας μου που έτυχε τώρα να μην τα έχουν καταφέρει πολύ. Στενοχωριέμαι κάθε μέρα που κάποιος φεύγει από τη ζωή. Εγώ θα αποφασίσω μόνη μου πότε θα γεράσω, όπως έλεγε και η Αρβέλερ».

Σε ερώτηση για την υγεία της Μάγδας Τσαγγάνη, η Άννα Φόνσου αποκάλυψε: «Η Μάγδα Τσαγγάνη είναι φίλη μου, αλλά και φίλη μου να μην ήτανε, πάλι θα ήμουνα στο πλευρό της. Τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Την έχουμε πάει στην αποκατάσταση. Την έχει πάει ο Γιώργος Καπουτζίδης σε ένα κέντρο κάπου έξω από την Αθήνα για να επανέλθει και νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα είναι κοντά μας».

Όσον αφορά τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, η Άννα Φόνσου ξεκαθάρισε: «Η Ζωζώ είναι φίλη μου, είναι ένας θρύλος. Ήταν, είναι και θα είναι ένας θρύλος. Το να βγαίνουν τηλεοράσεις και να λένε υπερβολές, δεν είναι καλό. Ακόμα και αν ήταν αλήθεια, που δεν είναι, προσπαθείς αυτό το είδωλο να το προστατεύσεις. Είναι καλύτερα. Πηγαίνουμε συνέχεια, γελάμε. Της αρέσει που τη βλέπουμε στην τηλεόραση. Της αρέσει όπως ντύνομαι. Έχει μανία, ξέρεις. Μου λέει “α, θα σου δώσω αυτό, αυτό σου πάει πάρα πολύ, θα σου δώσω εκείνο”. Περνάει μια κρίση. Όλοι δεν περνάμε; Ελπίζω σε λίγο καιρό να τη δείτε».

govastiletto.gr – Ζωζώ Σαπουντζάκη: Καθηλωμένη στο κρεβάτι και με σοβαρά προβλήματα μνήμης