Η Άννα Φόνσου έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Η ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις γιορτές, αλλά αποκάλυψε την κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη.

Αρχικά, η Άννα Φόνσου είπε: «Έχω πάει Πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη και έπληξα, νόμιζα ότι ήμουν στη Θήβα. Εγώ μπορεί να είμαι στο Παρίσι και, αν δεν έχω καλή παρέα, να νιώθω ότι είμαι στη Λιβαδειά. Δεν μου αρέσουν και πολύ οι γιορτές. Είναι πολύ οικογενειακές και από τότε που έχω χάσει όλους τους δικούς μου, αναλογίζομαι, σκέφτομαι και όλα αυτά με μελαγχολούν».

Όσον αφορά τη Ζωζώ Σαπουντζάκη και την υγεία της, η ίδια αποκάλυψε: «Η Ζωζώ είναι φίλη μου, είναι μια χαρά, θα πάω να κάνουμε μαζί παραμονή των Χριστουγέννων. Να μην ασχολείστε πολύ με τη Ζωζώ, είναι ένας θρύλος, μία γυναίκα που έχει αφήσει εποχή. Είναι λογικό στην ηλικία που είναι να έχει αρρωστήσει και λίγο. Την πρόδωσαν λίγο τα πόδια της, όλους μας πονάνε. Εδώ και μια εβδομάδα κατάφερε όμως και σηκώνεται. Είναι καλύτερα».

Δείτε το βίντεο:

