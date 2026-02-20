Η Ζωζώ Σαπουντζάκη έκανε δηλώσεις, το πρωί της Παρασκευής 20/2, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ξεκαθαρίζοντας κάποια πράγματα για την υγεία της, αφού κυκλοφόρησαν πολλά δημοσιεύματα που ορισμένα από αυτά ήταν αναληθή.

«Είμαι καλά, είμαι σπίτι μου… Μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε. Ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας», αρκέστηκε να πει σε δημοσιογράφο που επικοινώνησε μαζί της.

Πριν από μερικές ημέρες, ο σύντροφός της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Πύρρος Αναγνωστόπουλος, έφυγε από τη ζωή έπειτα από προβλήματα υγείας. Ωστόσο, η ηθοποιός δεν έχει ενημερωθεί για την απώλειά του.

«Έχω μιλήσει με τους θεράποντες γιατρούς. Δεν υπάρχει λόγος να στενοχωρηθεί, γιατί θα είναι πολύ μεγάλος ο πόνος. Πολύ μεγάλος ο πόνος. Σιγά-σιγά θα πάρω τον χρόνο μου και θα το πω. Φυσικά και με ρωτάει, της λέω ότι ο Πύρρος είναι στο νοσοκομείο, κάνει εξετάσεις και μένουμε εκεί», έχει αποκαλύψει η συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη.

«Εσείς θα έχετε την επιμέλεια της Ζωζώς, ισχύει;», ρώτησε στη συνέχεια η δημοσιογράφος, με τη Σταυρίνα Ευστρατιάδου να της απαντά: «Ισχύει. Δεν θα μπορούσε να είναι και κάποιος άλλος, γιατί είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που επί 10 χρόνια ήμουν κάθε μέρα μαζί τους. Στα δύσκολα ο Πύρρος μου είχε απόλυτη εμπιστοσύνη».

govastiletto.gr – Συντετριμμένη η Ζωζώ Σαπουντζάκη από τον θάνατο του επί 28 χρόνια συντρόφου της – Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του