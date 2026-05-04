Ζωζώ Σαπουντζάκη: Το βίντεο στο TikTok για την κατάσταση της υγείας της που προκάλεσε ανησυχία

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok σχετικά με την κατάσταση υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, προκάλεσε ανησυχία.

Η συνεργάτιδά της και καλή της φίλη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου μίλησε στο «Super Κατερίνα, ξέσπασε» και αποκάλυψε όλη την αλήθεια.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου ξεκαθάρισε: «Η Ζωζώ είναι στο σπίτι της και καλά με μεγάλη περιποίηση και φροντίδα. Ο καθένας έχει ένα βήμα και γράφει πράγματα που δεν ισχύουν. Το όνομά της πουλάει και γι’ αυτό γίνεται αυτό. Δεν ισχύει τίποτα».

Όταν ρωτήθηκε ποιος πήρε την απόφαση να μη της αποκαλύψουν το θάνατο του συντρόφου της, αποκάλυψε: «Είναι απόφαση των γιατρών γιατί δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο θα έχει όταν το μάθει. Τον αναζητά αλλά της λέω ότι έχει κρύωμα και για να μην την κολλήσει, έχει πάει να μείνει σπίτι του. Κάθε απόγευμα γεμίζει το σπίτι της με φίλους, βγαίνουμε βόλτα, γελάμε και τραγουδάμε».

