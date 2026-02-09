Οι τιμές στο ρεύμα έχουν αυξηθεί και όλα δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα οι ανατιμήσεις θα συνεχιστούν.

Παρότι για ένα διάστημα τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια ρεύματος προσέφεραν ασφάλεια, οι νέες τιμές που ανακοινώνουν οι πάροχοι αποδεικνύουν ότι η εποχή του πολύ φθηνού ρεύματος έχει τελειώσει.

Ας δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές στους βασικούς παρόχους και τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή.

Πώς αυξήθηκαν οι τιμές ρεύματος στους μεγάλους παρόχους

Protergia – Από τα χαμηλά στα νέα επίπεδα τιμών

Η Protergia προσέφερε για μεγάλο διάστημα ένα από τα πιο ανταγωνιστικά σταθερά τιμολόγια ρεύματος.

Τι ίσχυε το 2024 – αρχές 2025

Τιμή ρεύματος: 0,099 €/kWh

Με έκπτωση συνέπειας

Σταθερή τιμή για 12 μήνες

Τι ισχύει σήμερα (Φεβρουάριος 2026)

Νέα τιμή: 0,124 €/kWh

Χωρίς προϋπόθεση συνέπειας σε ορισμένα προγράμματα

Η αύξηση ξεπερνά το 25%, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τον ετήσιο λογαριασμό ρεύματος.

ΉΡΩΝ – Αύξηση τιμών με έμφαση στη συνέπεια

Ο ΉΡΩΝ παραμένει από τους πιο ανταγωνιστικούς παρόχους, όμως και εδώ οι αυξήσεις είναι εμφανείς.

Παλαιότερα προγράμματα

0,095 € – 0,105 €/kWh

Τρέχοντα / νέα προγράμματα

0,115 € – 0,119 €/kWh

Ενδεικτικό πρόγραμμα: Blue Generous

Με την έκπτωση συνέπειας, ο ΉΡΩΝ συνεχίζει να προσφέρει χαμηλή τελική τιμή, όμως η συνέπεια στις πληρωμές είναι πλέον καθοριστική.

ZeniΘ – Μεγαλύτερες διακυμάνσεις και κλιμακωτές χρεώσεις

Στη ZeniΘ οι αυξήσεις εξαρτώνται έντονα από την κατανάλωση.

Παλαιότερα τιμολόγια

0,095 € – 0,110 €/kWh

Τρέχοντα τιμολόγια

0,115 € – 0,160 €/kWh

Σε αρκετά προγράμματα εφαρμόζεται κλιμακωτή χρέωση

Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η κατανάλωση, τόσο αυξάνεται και η τελική τιμή του ρεύματος.

Γιατί οι αυξήσεις στο ρεύμα δεν σταματούν εδώ

Οι νέες αυξήσεις στο ρεύμα οφείλονται κυρίως:

στη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών ενέργειας

στην κατάργηση μέτρων στήριξης

στην αύξηση ρυθμιζόμενων τελών και χρεώσεων δικτύου

στην ανάγκη των παρόχων να μειώσουν το ρίσκο των σταθερών συμβολαίων

Τα σταθερά τιμολόγια των 0,09–0,10 €/kWh αποτελούν πλέον παρελθόν.

Πώς σας βοηθά το Fthinorevma.gr να πληρώσετε λιγότερο ρεύμα

Σε ένα περιβάλλον συνεχών αυξήσεων, η σωστή επιλογή παρόχου είναι κρίσιμη.

Το Fthinorevma.gr είναι εδώ για να σας βοηθήσει με 3 ουσιαστικούς τρόπους:

Επιλογή παρόχου με τη χαμηλότερη πραγματική τιμή

Δεν κοιτάμε μόνο τη χρέωση ανά kWh.

Αναλύουμε:

πάγια

εκπτώσεις

όρους συνέπειας

κρυφές χρεώσεις

ώστε να γνωρίζετε τι πραγματικά θα πληρώσετε.

Σωστή επιλογή σταθερού τιμολογίου για ασφάλεια

Συγκρίνουμε όλα τα διαθέσιμα σταθερά τιμολόγια ρεύματος, εξηγούμε τα υπέρ και τα κατά και σας βοηθάμε να:

κλειδώσετε τιμή

περιορίσετε τον κίνδυνο μελλοντικών αυξήσεων

αποφύγετε «παγίδες» συμβολαίων

Αξιοπιστία παρόχου και σωστή εξυπηρέτηση

Η χαμηλή τιμή δεν αρκεί.

Στο Fthinorevma.gr αξιολογούμε:

φερεγγυότητα παρόχου

ποιότητα εξυπηρέτησης

καθαρότητα όρων συμβολαίου

για επιλογές που συμφέρουν μακροπρόθεσμα.

Συμπέρασμα

Οι αυξήσεις στο ρεύμα είναι πραγματικότητα και αναμένεται να συνεχιστούν.

Με σωστή ενημέρωση και έγκαιρη επιλογή παρόχου, μπορείτε να περιορίσετε σημαντικά το κόστος.

Στο Fthinorevma.gr έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να επιλέξουν τον ιδανικό πάροχο που θα τους κατοχυρώσει την χαμηλότερη σταθερή τιμή με τεράστια επιτυχία.