Υπάρχει μια στιγμή που πολλοί την αναγνωρίζουν: κάθεσαι με έναν καφέ στον καναπέ, ανοίγεις κάποια ιστοσελίδα αγγελιών για κατοικίες, αρχίζεις να κοιτάς τιμές και τετραγωνικά, και μετά από λίγο κλείνεις το παράθυρο χωρίς να έχεις καταλήξει πουθενά. Όχι γιατί δεν θέλεις να αγοράσεις σπίτι, αλλά γιατί δεν ξέρεις ακόμα από πού να αρχίσεις να σκέφτεσαι.

Η αγορά κατοικίας είναι από τις λίγες αποφάσεις που έχουν πολλές προαπαιτούμενες αποφάσεις. Δεν αρκεί να θέλεις να αγοράσεις σπίτι, αλλά χρειάζεται να ξέρεις τι ακριβώς ψάχνεις, πού, και με ποιους πόρους. Και η σειρά με την οποία απαντάς σε αυτά τα ερωτήματα έχει πρακτική σημασία: αν τα πάρεις με λάθος σειρά, η αναζήτηση γίνεται κουραστική και αναποτελεσματική πολύ γρήγορα.

Πρώτα τα ερωτήματα, μετά η αναζήτηση

Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι να αρχίσει κανείς να ψάχνει ακίνητα πριν να έχει απαντήσει σε μερικές βασικές ερωτήσεις. Το αποτέλεσμα είναι να βλέπει πολλά, να συγκρίνει ανόμοια πράγματα και να δυσκολεύεται να αξιολογήσει αν αυτό που βρίσκει είναι καλό ή όχι.

Το πιο αυτονόητο αλλά και πιο συχνά παραλειπόμενο από αυτά είναι το τι είδους κατοικία ψάχνεις και για ποιον λόγο. Αν πρόκειται για μόνιμη κατοικία μιας μικρής οικογένειας που αναμένεται να μεγαλώσει, οι ανάγκες σε χώρο και γειτονιά είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές ενός ατόμου που αλλάζει τρόπο ζωής ή θέλει να μειώσει τα κόστη διαβίωσης. Το ίδιο ακίνητο μπορεί να είναι ιδανικό για τη μία περίπτωση και εντελώς ακατάλληλο για την άλλη.

Εξίσου καθοριστική είναι η επιλογή περιοχής και όχι μόνο με την έννοια της γειτονιάς ή της πόλης, αλλά του γιατί. Τι προτεραιότητες επηρεάζουν αυτή την επιλογή; Η εγγύτητα στη δουλειά, η πρόσβαση σε σχολεία, η ποιότητα ζωής στο δρόμο έξω από το σπίτι, η δυνατότητα μετακίνησης χωρίς αυτοκίνητο. Αυτά δεν είναι λεπτομέρειες αλλά κριτήρια που θα καθορίσουν αν θα είσαι ικανοποιημένος με την επιλογή σου πέντε χρόνια μετά. Και αξίζει να τα έχεις ξεκαθαρίσει πριν εστιάσεις σε συγκεκριμένα ακίνητα, όχι αφού έχεις ήδη ενθουσιαστεί με κάποιο από αυτά.

Το τρίτο ερώτημα, το οικονομικό πλαίσιο, είναι συνήθως αυτό που αναβάλλεται περισσότερο. Κι όμως, είναι αυτό που δίνει νόημα σε όλα τα άλλα: αν ξέρεις από νωρίς σε ποιο εύρος τιμών ψάχνεις και τι δόση αντέχει ο προϋπολογισμός σου, η αναζήτησή σου γίνεται αμέσως πιο στοχευμένη. Δεν χάνεις χρόνο σε ακίνητα που δεν σου ταιριάζουν, και δεν ενθουσιάζεσαι με κάτι που δεν μπορείς να κάνεις δικό σου.

Το budget δεν αφορά μόνο την τιμή στην αγγελία

Η τιμή ενός ακινήτου είναι η αρχή, όχι το σύνολο. Στην αγορά κατοικίας υπάρχουν επιπλέον κόστη που συνοδεύουν τη συναλλαγή, όπως τα συμβολαιογραφικά έξοδα, ο φόρος μεταβίβασης και η αμοιβή του δικηγόρου, και πρέπει να συνυπολογίζονται από την αρχή. Σε γενικές γραμμές, αυτά τα κόστη μπορούν να ανέλθουν στο 8% με 10% της αξίας του ακινήτου, οπότε ένα σπίτι που φαίνεται προσιτό με βάση την τιμή πώλησης μπορεί να απαιτεί σημαντικό επιπλέον κεφάλαιο για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Παράλληλα, αν η αγορά γίνεται με στεγαστικό δάνειο, η μηνιαία δόση πρέπει να εντάσσεται ρεαλιστικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μια συνηθισμένη αρχή που χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι στεγαστικών δανείων είναι ότι η δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% με 35% του μηνιαίου εισοδήματος. Αυτό δεν είναι αυστηρός κανόνας, αλλά είναι ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για να καταλάβεις αν μπορείς πραγματικά να ανταπεξέλθεις στο ακίνητο που σε ενδιαφέρει.

Το πρώτο βήμα που κάνει τα επόμενα πιο εύκολα

Για όσους βρίσκονται σε αυτό ακριβώς το σημείο, έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να αγοράσουν κατοικία αλλά δεν έχουν ακόμα ξεκάθαρη εικόνα για τις οικονομικές τους παραμέτρους, η Eurobank προσφέρει εργαλεία που κάνουν αυτή τη διαδικασία πολύ πιο διαχειρίσιμη.

Το πρώτο είναι ο Υπολογιστής Δανείου, διαθέσιμος μέσα από το Eurobank Mobile App και το e-Banking. Εκεί μπορείς να διαμορφώσεις, online, τα χαρακτηριστικά του στεγαστικού δανείου που σε ενδιαφέρει, όπως το ποσό, τη διάρκεια και τον τύπο επιτοκίου, και να λάβεις μια ενδεικτική, εξατομικευμένη προσφορά με επιτόκιο, μηνιαία δόση και έξοδα, βασισμένη στο δικό σου προφίλ. Αντί να υπολογίζεις με εκτιμήσεις, έχεις μια πρώτη εικόνα που αντιστοιχεί στην πραγματική σου κατάσταση.

Αντίστοιχα, η Κεντρική Μονάδα Εξυπηρέτησης Στεγαστικών Δανείων είναι η αποκλειστική υπηρεσία της Eurobank που προσφέρει προσωπική εξυπηρέτηση για το στεγαστικό δάνειο για αγορά ακινήτου. Μετά την οικονομική προέγκριση της αίτησής σου, ένας εξειδικευμένος σύμβουλος αναλαμβάνει προσωπικά την υπόθεσή σου και την παρακολουθεί ως την εκταμίευση. Σε καθοδηγεί βήμα βήμα, σου υπενθυμίζει τις εκκρεμότητες και επικοινωνεί μαζί σου απευθείας στο κινητό ή με email, χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεσαι το κατάστημα με το παραμικρό, για κάθε απλή ερώτηση ή αποστολή δικαιολογητικών. Το αποτέλεσμα είναι μια διαδικασία που συνήθως φαντάζει πολύπλοκη να γίνεται απλή και κατανοητή, με έναν άνθρωπο που ξέρει το φάκελό σου και είναι εκεί όταν τον χρειάζεσαι.

Η αγορά κατοικίας ξεκινά συχνά ως μια αόριστη επιθυμία και μετατρέπεται σταδιακά σε απόφαση, όταν αρχίσεις να απαντάς στα σωστά ερωτήματα με τη σωστή σειρά. Όσο νωρίτερα αποκτήσεις ξεκάθαρη εικόνα για το τι ψάχνεις και τι σου βγαίνει οικονομικά, τόσο πιο στοχευμένη και λιγότερο κουραστική γίνεται η αναζήτηση. Και τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι στο να κάνεις το σωστό βήμα, τη σωστή στιγμή.