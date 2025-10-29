Η πρόληψη δεν είναι φόβος. Είναι δύναμη. Είναι το πρώτο βήμα για να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Και κάθε έγκαιρη διάγνωση είναι μια νίκη. Φέτος τον Οκτώβριο, μήνα πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, η Αθηναϊκή Γενική Κλινική και τα Πολυϊατρεία Medifirst, κορυφαίοι πάροχοι ιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα υπό την κοινή ταυτότητα MEDIFIRST, δυναμώνουν τη φωνή τους για κάθε γυναίκα.

Με κεντρικό μήνυμα «Αληθινές ιστορίες, πραγματική δύναμη – Πρόληψη, διάγνωση, φροντίδα: κάθε στιγμή μετράει», δίνουν τον λόγο σε γυναίκες που αποφάσισαν να μοιραστούν τη δική τους εμπειρία για να γίνουν πηγή έμπνευσης για όλες. Αλλά και στους πολύτιμους Συνεργάτες τους, το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό των Σύγχρονων Μονάδων Υγείας MEDIFIRST που είναι δίπλα στις γυναίκες σε κάθε στάδιο, με γνώση, ευαισθησία και αφοσίωση.

Η ιστορία της Στέλλας και της Μαρίνας είναι δύο ιστορίες ελπίδας και δύναμης που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά και μας παρακινούν για μια υπόθεση ζωής. Για εκείνη την εξέταση που δεν πρέπει άλλο να αναβάλουμε. Και για τη μάχη που θα κερδίσουμε. Γιατί κάθε στιγμή μετράει.

Τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους. Μία στις οκτώ γυναίκες μπορεί να νοσήσει κάποια στιγμή στη ζωή της από Καρκίνο του Μαστού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με τη νόσο, ενώ στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 7.700 νέες περιπτώσεις ετησίως.

Κάθε ιστορία έχει περισσότερα από όσα φαίνονται

«Κάθε Δεκέμβρη έκανα τη μαστογραφία μου και τον υπέρηχό μου. Ωστόσο, ήμουν μια περίπτωση μοναδική. Εμένα όλες μου οι εξετάσεις ήταν καθαρές – η αυτοεξέταση και η εξέταση από τη γιατρό ήταν τα πιο καθοριστικά για μένα». Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Στέλλα: «Η εμπιστοσύνη κερδίζεται. Η Αθηναϊκή Γενική Κλινική έχει ένα σύγχρονο Κέντρο Μαστού με εξειδικευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το σημαντικότερο για μένα ήταν ότι δεν με αντιμετώπισαν ως μία ακόμα ασθενή, αλλά ως δικό τους άνθρωπο».

Η Μαρίνα, στον δικό της αγώνα, άντλησε δύναμη από δύο ανθρώπους. «Από την κυρία Μανίκα που πάντα μου θύμιζε ότι θα τα πάω μια χαρά και από τη μητέρα μου, η οποία μου είπε “δεν το περίμενα ότι είχες τέτοια δύναμη”». Όπως η ίδια αναφέρει, «η κυρία Μανίκα για μένα ήταν φως και καθοδήγηση. Η διάγνωση ήταν άμεση, στη θεραπεία ήταν πάντα δίπλα μου και όλο αυτό ήταν σημάδι ελπίδας για το μέλλον».

Η Αικατερίνη Μανίκα, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια του Κέντρου Μαστού της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής και Συνεργάτης των Πολυϊατρείων Medifirst Αλίμου και Αμαρουσίου, εξηγεί ότι η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί το κλειδί στη θεραπεία. «Όταν βρούμε τη νόσο σε αρχικό στάδιο, ο Καρκίνος του Μαστού μπορεί να αντιμετωπιστεί και να ιαθεί πλήρως». «Ένα σημάδι στο στήθος μπορεί να είναι ένα μήνυμα για την ίδια τη ζωή, μην το αγνοείς, άκουσέ το».

Με σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό και ανθρώπινη προσέγγιση, η Αθηναϊκή Γενική Κλινική και τα Πολυϊατρεία Medifirst στέκονται δίπλα σε κάθε γυναίκα, προσφέροντας ολιστική φροντίδα, πρόληψη και υποστήριξη.

