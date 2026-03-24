Γράφει η δημοσιογράφος

Μαργαρίτα Ικαρίου

Αν ο Ανδρέας Λαγός δεν ήταν ένας απόλυτα προσηλωμένος «γητευτής» της γαστρονομικής μυσταγωγίας, θα μπορούσε να είναι ένας ποιητής με εστίαση στον άνθρωπο. Κι αυτό γιατί χειρίζεται τις λέξεις του με τον ίδιο ακριβώς σεβασμό, την ευλάβεια και τη λυρική οικονομία που χαρακτηρίζουν τις συνταγές του με βάση τα πολύτιμα υλικά της ελληνικής γης.

Για τον Ανδρέα, τον αγαπημένο σεφ της πατρίδας μας, το «γλυκό παιδί της Σάμου», η μαγειρική δεν είναι απλώς ένας έξυπνος και δημιουργικός συνδυασμός άριστων, γηγενών πρώτων υλών. Αποτελεί μια ιεροτελεστία μνήμης, ένα απλόχερο μοίρασμα συναισθημάτων αγάπης που φέρουν αυτούσιες τις καταβολές της γενέτειρας μα και το «χέρι» της μάνας…

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο «σμαραγδένιο» νησί του Πυθαγόρα, τη Σάμο, κουβαλά στο αδιαμφισβήτητο ταλέντο του το άρωμα από «φλασκούνι» και αγριοθύμαρο,την ευωδιαστή σάρκα της τομάτας που μεγαλώνει στον ήλιο του μεσημεριού, την ευγενή οξύτητα του μοσχάτου σταφυλιού και την αλμύρα του Αιγαίου που στεγνώνει τους κόμπους ιδρώτα των καλλιεργητών της γης.

Κάθε φορά που τον παρακολουθεί κανείς να δημιουργεί, νιώθει πως δεν μαγειρεύει απλώς, αλλά ιστορεί. Μετουσιώνει τα βιώματά του σε πιάτα που μοιάζουν με γευστικές απλουστεύσεις «θαυμάτων», μετατρέποντας χαρισματικά τη λιτότητα της παλαιάς ελληνικής διατροφής σε ένα σύγχρονο γαστρονομικό μα και εικαστικό αριστούργημα.

Το νέο του πόνημα, με αινιγματικό τίτλο, είναι το «81»: Ένα πολύτιμο λεύκωμα μαγειρικής τέχνης που δεν είναι (ένα ακόμη) βιβλίο μαγειρικής, αλλά, μια κατάθεση ψυχής. Και αποτυπώνει την ωριμότητα ενός δημιουργού που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του.

Κάθε φωτογραφία και κάθε περιγραφή, λειτουργεί σαν ένα παράθυρο στο φως και τις ομορφιές κάθε μικρής γωνιάς της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Παράλληλα, αποτελεί μια διατροφική «ωδή» στην εποχικότητα και την εντοπιότητα, αναδεικνύοντας τον Ανδρέα ως έναν αληθινό πρεσβευτή του ελληνικού ευ ζην. Με συνταγές που «μιλούν» για τον κόπο του παραγωγού, τη σφυρηλάτηση της οικογένειας μέσα από σχέσεις αγάπης, τις παρέες ανθρώπων που ξέρουν να μοιράζονται φαγητό μα και συναισθήματα, τις χαμένες σχέσεις που μετασχηματίζονται σε μνήμες γεμάτες θησαυρούς…Ανατροφοδοτεί τον αναγνώστη με το νάμα της σκέψης και των ποιοτικών αναζητήσεων, με κυρίαρχη την αγάπη για την Ελλάδα και τα μοναδικά της προϊόντα, αλλά και τον άνθρωπο, ως δημιουργό του πολιτισμού της γεύσης.

«Τι θα πει καλό φαΐ; Πνεύμα που γίνεται σάρκα. Τι θα πει καλή κουβέντα; Πνεύμα που γίνεται ήχος. Έτσι κι ο άνθρωπος… όταν είναι γλυκός και δίκαιος, γίνεται ολόκληρος μια προσευχή που τρώγεται και πίνεται…» (ελεύθερη απόδοση από τον «Βίο και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», Ν. Καζαντζάκης)

Η παρουσίαση του «81» θα πραγματοποιηθεί εκεί όπου η ιστορική ταυτότητα της γενέτειράς του, της Σάμου, ταυτίζεται με το εμβληματικό της προϊόν: Στο Μουσείο Οίνου του Συνεταιρισμού Σάμου, έναν χώρο που ευωδιάζει μοσχάτο κρασί, πατρογονική καλλιέργεια, κόπο και μεράκι γενεών και γενεών, οινική παράδοση και αξία.

Το απόγευμα της Κυριακής 26 Απριλίου 2026, το «81» θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό. Για να γνωρίσουμε αυτό το μαγικό λεύκωμα που χωρά όλα τα καλούδια της Σάμου και όλες τις ομορφιές και τις γεύσεις της Ελλάδας μέσα σε έναν καλαίσθητο τόμο-παρακαταθήκη ζωής.

Ανδρέα, καλοτάξιδο!