Έναν νησί πυκνόφυτο, γεμάτο φως και πεζούλες ξερολιθιάς όπου ξεπροβάλλει κυριαρχικό το σαμιώτικο μοσχάτο, αντίκρισαν τα μέλη κινεζικής αποστολής που βρέθηκαν στη Σάμο, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προώθησης Οίνων σε τρίτες χώρες, το οποίο υλοποιεί η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ).

Στην αποστολή συμμετείχαν στενοί συνεργάτες του Συνεταιρισμού που ήδη ταξιδεύουν το σαμιώτικο κρασί στις αχανείς αγορές της Ασίας, καθώς και επαγγελματίες του οινικού κλάδου, διαμορφωτές κοινής γνώμης (οpinion leaders)και δημοσιογράφοι οίνου με ισχυρή επιρροή στην ασιατική χώρα.

Οι φιλοξενούμενοι δεν στάθηκαν απλοί παρατηρητές. Περπάτησαν τις προγονικές ξερολιθιές στις ορεινές πλαγιές του όρους «Άμπελος» και μυήθηκαν στα μυστικά της «ηρωικής αμπελοκαλλιέργειας» όπως αυτή εφαρμόζεται στη Σάμο. Εκεί, όπου η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά ενώ τον πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει η ανθρώπινη φροντίδα, σε μια πατρογονική «ιεροτελεστία» μόχθου που περνά από γενιά σε γενιά. Οι επισκέπτες ένιωσαν την απόλυτη αρμονία του ανθρώπου με τη φύση, αγγίζοντας τη γη, τα αμπελόφυλλα και τα μικρόρωγα σταφύλια που ωριμάζουν αργά και εμπλουτίζονται σε αρώματα από το θαλασσινό αγέρι και τη ζωοδότρα ανάσα του ήλιου, λαμπυρίζοντας νωχελικά στα ορεινά αμπελοτόπια.

Στο Μουσείο Οίνου του ΕΟΣ Σάμου, η ιστορία ξεδιπλώθηκε σαν εικόνες από ζωντανό παραμύθι. Τα παλιά βαρέλια, τα χειροποίητα εργαλεία και οι κιτρινισμένες φωτογραφίες των παλιών αμπελουργών ταξίδεψαν την αποστολή σε αιώνες οινικής παράδοσης, αποδεικνύοντας πως το σαμιώτικο κρασί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, αλλά η απόλυτη έκφραση της ζώσας οινικής κουλτούρας του νησιού.

Η πιο δυνατή στιγμή της επίσκεψης γράφτηκε στις συναντήσεις «πρόσωπο με πρόσωπο». Οι Κινέζοι προσκεκλημένοι συνάντησαν ντόπιους αμπελουργούς-τους αληθινούς θεματοφύλακες αυτής της γης- και άκουσαν τις ιστορίες των προγόνων τους, με σεβασμό. Στη συνέχεια, η οινολογική ομάδα του Συνεταιρισμού μαζί με την Εμπορική Διεύθυνση, καθοδήγησε μια μυσταγωγική οινογευσία που ξεκίνησε από τις φρέσκες, αρωματικές νότες των ξηρών μοσχάτων μέχρι τη βαθιά, ισορροπημένη γλύκα των διεθνώς βραβευμένων επιδόρπιων οίνων.

Η οινική παλέτα του Συνεταιρισμού της Σάμου ενθουσίασε και γοήτευσε τους ουρανίσκους των ειδικών.

Το ενδιαφέρον των μελών της αποστολής για διεύρυνση της συνεργασίας με την αγορά της Κίνας υπήρξε αδιάψευστη, ανοίγοντας νέους διαύλους συνεργασίας για τοποθέτηση και νέων κωδικών στα βάθρα της ασιατικής αγοράς.

Ο Συνεταιρισμός της Σάμου, με πίστη στη διαχρονική προσφορά των αμπελοκαλλιεργητών-μελών του και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, συνεχίζει να υφαίνει νέες διαδρομές στον παγκόσμιο οινικό χάρτη, αποδεικνύοντας πως η αυθεντικότητα και η ποιότητα δεν γνωρίζουν σύνορα.