Οι πιο ωραίες ιστορίες λέγονται με ένα ποτήρι μπίρα στο χέρι. Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία η αρχή γίνεται με το χαμόγελο σιγουριάς 2.000 αγροτών. Είναι οι άνθρωποι που κάθε χρόνο καλλιεργούν με προπληρωμένα συμβόλαια και αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, το εκλεκτό κριθάρι. Η ιστορία εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή της ομάδας επιστημόνων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που μεταφέρουν την ψηφιακή γεωργία ακριβείας στο χωράφι και εξασφαλίζουν την ποιότητα του προϊόντος.

Η διαδρομή συνεχίζεται στα ιδιόκτητα βυνοποιεία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, εκεί όπου, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια ενσωματώνονται στη διαδικασία παραγωγής του κριθαριού. Και το αποτέλεσμα δικαιώνει τους πάντες, ακριβώς επειδή η αξία αυτής της αλυσίδας δεν αφορά μόνο την πρώτη ύλη. Η μπίρα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ελληνική γη, την επιστημονική γνώση και την σύγχρονη βιομηχανία. Όταν καταλήγει στο ποτήρι μας έχει ενσωματώσει επιστήμη, τεχνολογία και το μεράκι του Έλληνα παραγωγού.

Οκτώβρης: Ο μήνας που ξεκινά η διαδρομή

Η διαδρομή της μπίρας μέχρι να φτάσει στο ποτήρι ξεκινά πολύ νωρίτερα και, για την ελληνική παραγωγή, αρχίζει στο χωράφι. Με τη σπορά του κριθαριού τον Οκτώβριο, ενεργοποιείται ο κύκλος της παραγωγής. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού, ένα μοντέλο συνεργασίας που επιχειρεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη ασφάλεια για τον παραγωγό, να ενισχύσει την τοπική οικονομία και παράλληλα να εξασφαλίσει την πρώτη ύλη που χρειάζεται η ελληνική ζυθοποιία.

Η λογική είναι απλή, αλλά με σημαντικές προεκτάσεις: το κριθάρι καλλιεργείται με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ακολουθεί μια οργανωμένη διαδρομή από το χωράφι έως τη βιομηχανία και εντάσσεται σε ένα συνολικότερο μοντέλο που συνδέει την παραγωγή με την ποιότητα, την καινοτομία και την αειφορία.

Το μοντέλο της συμβολαιακής γεωργίας

Η συμβολαιακή γεωργία δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και βιομηχανίας, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά και εξασφάλιση στον αγρότη και παράλληλα δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού της παραγωγής. Το κριθάρι δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα αγροτικό προϊόν που αναζητά την αγορά του μετά τη συγκομιδή, αλλά εντάσσεται εξαρχής σε μια οργανωμένη αλυσίδα αξίας.

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός κρίκος μεταξύ πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης. Ο αγρότης βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες της βιομηχανίας, ενώ η βιομηχανία αποκτά καλύτερη εικόνα για την προέλευση και τα χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης που χρησιμοποιεί. Ταυτόχρονα, η αξία που δημιουργείται δεν περιορίζεται στο χωράφι. Διαχέεται στις τοπικές κοινωνίες, μέσα από την οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, τη μεταφορά και τη μεταποίηση.

Από το 2008, το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας έχει εξελιχθεί σε σταθερό μηχανισμό σύνδεσης της ελληνικής αγροτικής παραγωγής με τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Καινοτομία στο ελληνικό χωράφι

Σημαντικό στοιχείο του μοντέλου αποτελεί η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και η συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων ποικιλιών κριθαριού αποτελεί βασικό πεδίο για τη βελτίωση της παραγωγής και την προσαρμογή της στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η έρευνα και η εφαρμογή νέων πρακτικών στο χωράφι μπορούν να συμβάλλουν στην επιλογή αποδοτικότερων ποικιλιών, με χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες του παραγωγού όσο και στις απαιτήσεις της ζυθοποίησης. Έτσι, η καινοτομία μεταφέρεται από το εργαστήριο στην πράξη και γίνεται μέρος της καθημερινότητας του παραγωγού, με στόχο μια παραγωγή περισσότερο αποδοτική και ταυτόχρονα πιο προσαρμοσμένη στις συνθήκες της ελληνικής γεωργίας.

Παράλληλα, η υιοθέτηση πιστοποιημένων πρακτικών αειφορικής διαχείρισης ενισχύει τη συνολική προσπάθεια για έναν πιο υπεύθυνο τρόπο παραγωγής. Η προστασία των φυσικών πόρων, η ορθολογική χρήση των εισροών και η καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειας αποτελούν πλέον αναπόσπαστα στοιχεία της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής.

Σήμερα, περίπου 2.000 παραγωγοί από 19 νομούς συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έχοντας ένα οργανωμένο πλαίσιο για τη διάθεση της παραγωγής τους με μεγαλύτερη ορατότητα ως προς τη διάθεση της παραγωγής και κατ’ επέκταση και εξασφάλιση ως προς το εισόδημά τους. Η υποστήριξη περιλαμβάνει τεχνική καθοδήγηση, εκπαίδευση και δυνατότητα πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται πιστοποιημένοι σπόροι με πίστωση, ενώ προβλέπεται ελάχιστη εγγυημένη τιμή με δυνατότητα ανοδικής προσαρμογής όταν η αγορά κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η απορρόφηση των συμφωνημένων ποσοτήτων που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Με αυτόν τον τρόπο, το κριθάρι αποκτά από την αρχή έναν συγκεκριμένο προορισμό και ο παραγωγός εντάσσεται σε μια αλυσίδα στην οποία η ποιότητα της πρώτης ύλης αποτελεί κοινό στόχο.

«Έξυπνη Σπορά»: όταν τα δεδομένα μπαίνουν στο χωράφι

Ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η «Έξυπνη Σπορά», πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε στον απόηχο της κακοκαιρίας Daniel, αρχικά με επίκεντρο τη Θεσσαλία.

Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε με 658 χρήστες της ψηφιακής πλατφόρμας και περίπου 30.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η πρωτοβουλία αξιοποιεί εργαλεία ψηφιακής γεωργίας ακριβείας, με δορυφορικά δεδομένα, μετρήσεις από drones και αισθητήρες εδάφους, αλλά και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος είναι οι παραγωγοί να έχουν στη διάθεσή τους δεδομένα και εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων. Η πλατφόρμα παρέχει, μεταξύ άλλων, προβλέψεις απόδοσης, υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα, έγκαιρες ειδοποιήσεις και καθοδήγηση για την εφαρμογή πιο βιώσιμων πρακτικών.

Παράλληλα, η επένδυση στην έρευνα και στις νέες ποικιλίες ενισχύει την αποδοτικότητα της καλλιέργειας και την προσαρμογή στις ελληνικές συνθήκες. Η τεχνολογία, επομένως, λειτουργεί ως ένας ακόμη κρίκος ανάμεσα στην παραγωγή και την προσπάθεια για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις.

Από το ελληνικό κριθάρι στη βυνοποίηση και τη μπίρα

Η ελληνική διαδρομή δεν ολοκληρώνεται με τη συγκομιδή. Το κριθάρι που πληροί τις προδιαγραφές συνεχίζει προς τα ιδιόκτητα βυνοποιεία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, πριν φτάσει στη διαδικασία παραγωγής της μπίρας.

Έτσι διαμορφώνεται μια καθετοποιημένη αλυσίδα που συνδέει το ελληνικό χωράφι με τη βυνοποίηση και την εγχώρια παραγωγή. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας για την παραγωγή μπίρας με 100% ελληνικό κριθάρι, ενισχύοντας τη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τη μεταποίηση.

Μετρήσιμη προσπάθεια για πιο βιώσιμη παραγωγή

Στο πρόγραμμα εντάσσεται και η εφαρμογή κώδικα αειφορικής διαχείρισης, με ανεξάρτητη ετήσια επαλήθευση. Με αυτόν τον τρόπο, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια ενσωματώνονται στη διαδικασία παραγωγής του κριθαριού. Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με μια ευρύτερη ανάγκη του πρωτογενούς τομέα: να αυξήσει την ανθεκτικότητά του σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης αβεβαιότητας, χωρίς να αποσυνδέσει την παραγωγικότητα από την ορθολογική διαχείριση των πόρων.

Η συμβολαιακή καλλιέργεια, σε αυτή την περίπτωση, λειτουργεί ως κάτι περισσότερο από ένα μοντέλο προμήθειας. Συνδέει την ασφάλεια του παραγωγού με την ποιότητα της πρώτης ύλης, την επιστημονική έρευνα με την εφαρμογή στο χωράφι και τη βιωσιμότητα με την παραγωγική διαδικασία.

Μια αλυσίδα αξίας με ελληνικό αποτύπωμα

Το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της διαδρομής είναι ότι κάθε κρίκος της αλυσίδας συνδέεται με τον επόμενο. Από τον σπόρο και το χωράφι μέχρι τη συγκομιδή, τη μεταποίηση και τελικά το ποτήρι, η παραγωγή της μπίρας μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για το πώς ένα προϊόν δημιουργεί αξία σε περισσότερα από ένα επίπεδα.

Για τον παραγωγό, η συμβολαιακή καλλιέργεια προσφέρει ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο και μεγαλύτερη ασφάλεια. Για τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί οικονομική δραστηριότητα. Για την παραγωγική αλυσίδα, ενισχύει την πρόσβαση σε ελληνική πρώτη ύλη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και για τον καταναλωτή, αναδεικνύει την ελληνική προέλευση ενός προϊόντος που αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής.

Η ιστορία, επομένως, δεν αρχίζει όταν ανοίγει το μπουκάλι ή όταν γεμίζει το ποτήρι. Αρχίζει μήνες νωρίτερα, με μια σπορά τον Οκτώβριο και με μια συμφωνία που συνδέει τον άνθρωπο του χωραφιού με την παραγωγή.

Αυτό είναι το μοντέλο της «ελληνικής διαδρομής» της μπίρας: μια αλυσίδα στην οποία η γεωργία, η επιστήμη, η βιομηχανία και οι τοπικές οικονομίες συναντώνται, με στόχο η αξία που δημιουργείται να παραμένει και να πολλαπλασιάζεται μέσα στην ελληνική παραγωγική οικονομία.