Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της «Ετήσιας Έρευνας Ικανοποίησης Επισκεπτών», της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ) σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και την GBR Consulting, αποκτά κάθε χρόνο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Τα συμπεράσματα (*) για το τουριστικό έτος 2025 στην Αθήνα παρουσιάστηκαν από τους επικεφαλής της Έρευνας, την κα. Μαριπόλα Κώτση, Τομεάρχη Έρευνας Αγοράς ΔΑΑ και τον κ. Stefan Merkenhof, Managing Consultant GBR Consulting, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 12.05.2026, στο ξενοδοχείο Conrad Athens the Ilisian.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος, Αντιπεριφερειάρχης κεντρικού τομέα Αθηνών, η κα Άντζελα Βαρελά, Πρόεδρος ΕΟΤ, η κα Αθηνά Κολυβά Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τουρισμού Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΤΕ, ο κ. Γιώργος Καλλιμασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής, κλαδικών και επιστημονικών φορέων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ΜΜΕ.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού, κ. Ευγένιος Βασιλικός, δήλωσε:

«Η διαχρονική συνεργασία μας με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και την GBR consulting, αποτελεί θεμέλιο εμπιστοσύνης και κοινής στρατηγικής. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη αποκτούμε αξιόπιστα δεδομένα που μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε με ρεαλισμό και ουσία το μέλλον του προορισμού.

Η φετινή έρευνα καταγράφει για πρώτη φορά, από το 2017, μείωση της επισκεψιμότητας στο παραλιακό μέτωπο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνεχή προβολή και ανάδειξη του προορισμού. Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την ανάδειξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, ενισχύοντας συνολικά την Αττική και τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Στο ίδιο πνεύμα συνεργειών, όπως με τον ΔΑΑ, εντάσσεται και η συνεργασία μας με την ΕΝΟΑΑ για την προβολή του Αττικού οίνου και του αμπελώνα της Αττικής, εμπλουτίζοντας ουσιαστικά την εμπειρία του επισκέπτη.

Η ένταξη στοιχείων από τη Βαρκελώνη στην έρευνα βοηθά να μιλάμε με κοινή βάση και πραγματικά δεδομένα. Πόλεις όπως αυτή διαθέτουν μηχανισμούς real-time πληροφόρησης. Για να σχεδιάσουμε ολοκληρωμένα, όμως, δεν αρκεί να βλέπουμε μόνο τις ξενοδοχειακές κλίνες· η φέρουσα ικανότητα απαιτεί πλήρη εικόνα και της βραχυχρόνιας μίσθωσης και των διαμερισμάτων, στοιχεία που σήμερα λείπουν.

Όπως κάθε χρόνο, επαναφέρουμε με έμφαση το ζήτημα των υποδομών, που αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων, όσο και για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού.

Η Αθήνα έχει περιθώρια ανάπτυξης, αλλά έχει και περιθώρια βελτίωσης. Το στοίχημα είναι ένα: να κινηθούμε έγκαιρα, με σχέδιο και συνεργασίες, αξιοποιώντας τα δεδομένα, πριν αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που άλλοι προορισμοί βιώνουν ήδη.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΕΝΟΑΑ, κ. Μυλωνά, για την ευγενική προσφορά του δώρου της εκδήλωσης, τον κ. Μαρινάκο από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καθώς και τους φοιτητές που συνέβαλαν ενεργά στη διεξαγωγή της έρευνας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης στον καθηγητή κ. Καλογερόπουλο και την ομάδα φοιτητών της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Αναβύσσου για την πολύτιμη υποστήριξη της σημερινής εκδήλωσης.»

O Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς δήλωσε:

«Η ετήσια έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών της Αττικής, πέραν του θεσμικού πλέον χαρακτήρα της, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο γνώσης για τον προορισμό μας, καθώς αποτυπώνει την εμπειρία των επισκεπτών μας, με βάση ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Το 2025, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη δυναμική της Αθήνας ως ελκυστικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή η εξαιρετική θέση της Αθήνας στον διεθνή τουριστικό χάρτη είναι αποτέλεσμα διαρκούς και συστηματικής συνεργασίας όλων των κρίκων της αλυσίδας «ταξίδι–τουρισμός»: αεροδρομίου, ξενοδοχείων, αεροπορικών εταιρειών, φορέων της πόλης και Πολιτείας.

Η ανάπτυξη αυτή, όμως, συνοδεύεται και από ευθύνη: απαιτεί επενδύσεις, συνέργειες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε υποδομές, λειτουργικότητα και ποιότητα εμπειρίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το εμβληματικό Πρόγραμμα Επέκτασης του αεροδρομίου μας αποτελεί κρίσιμη επένδυση στις υποδομές της χώρας με στόχο έναν προορισμό ανταγωνιστικό, βιώσιμο και φιλικό για επισκέπτες και κατοίκους.»

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, ανέφερε:

«Τα αποτελέσματα της φετινής ετήσιας έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών της Αττικής, ποσοτικά και ποιοτικά, αναδεικνύουν έναν προορισμό με ισχυρή ελκυστικότητα, υψηλή συνολική ικανοποίηση και σαφή συναισθηματική σύνδεση με τους επισκέπτες του. Την ίδια στιγμή, η έρευνα φωτίζει και τα σημεία που χρειάζονται προσοχή: την ποιότητα του δημόσιου χώρου, την καθαριότητα, την προσβασιμότητα, την καλύτερη αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και των νησιών του Αργοσαρωνικού, την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των υποδομών, καθώς και τις δυνατότητες διαμόρφωσης ειδικότερων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Ευχαριστούμε θερμά την ΕΞΑ και την GBR Consulting για τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία. Η Αθήνα έχει αποδείξει ότι μπορεί να εξελίσσεται όταν οι κρίκοι της αλυσίδας ταξίδι–τουρισμός λειτουργούν συντονισμένα. Συνεχίζουμε, αξιοποιώντας τα δεδομένα των ερευνών, με στόχο να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της Αθήνας ως σύγχρονου, βιώσιμου, ανταγωνιστικού και φιλικού προορισμού για επισκέπτες και κατοίκους».

Υπενθυμίζουμε πως τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν στα συμπεράσματα που προκύπτουν από δύο ξεχωριστές ετήσιες έρευνες ικανοποίησης επισκεπτών που διεξάγουν αυτόνομα η Ένωση Ξενοδόχων της Αθήνας στα ξενοδοχεία – μέλη της, σε συνεργασία με την GBR Consulting και ο ΔΑΑ κατά την αναχώρηση των επιβατών από την πρωτεύουσα. Από τις απαντήσεις των επισκεπτών σε κοινό ερωτηματολόγιο, αλλά και από τα στοιχεία κίνησης και απόδοσης ΕΞΑ & ΔΑΑ του έτους, τα τελευταία χρόνια προκύπτουν πλήθος επικαιροποιημένες πληροφορίες για το προφίλ και την προέλευση των επισκεπτών της Αθήνας κάθε τουριστικής χρονιάς, για τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες, τις προτιμήσεις τους, για τις τάσεις των αγορών, για τα σημεία που χρήζουν προσοχής και νέας προσέγγισης κ.ά. Οι επισκέπτες, βαθμολογούν προορισμό, προσφερόμενες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, εξηγούν τις επιλογές τους και εκφράζονται ελεύθερα για όσα βίωσαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Τα ευρήματα των συγκεκριμένων ερευνών είναι διαθέσιμα προς αξιοποίηση, προσφέροντας πλούσιο υλικό προς μελέτη από όλους – όσοι ενασχολούνται με την ανάλυση της τουριστικής αγοράς, την τουριστική πολιτική, την τουριστική προβολή και το τουριστικό marketing, ή χειρίζονται σε πολιτειακό επίπεδο θέματα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά.

(*) Ακολουθούν αναλυτικά τα συμπεράσματα από την GBR Consulting και τον ΔΑΑ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ GBR Consulting & ΔΑΑ

Βασικά συμπεράσματα GBR Consulting

Αθήνα και Αττική: Ισχυρή Ελκυστικότητα και Ανεκμετάλλευτη αξία

Η έρευνα του 2025 επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα και η Αττική διατηρούν ισχυρή θέση στον τουριστικό χάρτη, με υψηλή συνολική ικανοποίηση, ιδιαίτερα θετικά επίπεδα σύστασης και σαφή συναισθηματική σύνδεση με τους επισκέπτες. Ο πολιτισμός παραμένει το ισχυρότερο πλεονέκτημα του προορισμού, με βαθμολογία 9,2, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα εξακολουθεί να γίνεται αντιληπτή πρωτίστως ως πόλη πολιτιστικής κληρονομιάς, ταυτότητας και ιστορικού βάθους.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στη συναισθηματική ανταπόκριση των επισκεπτών: οι μισοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η επίσκεψή τους στην Αθήνα, τους έκανε να αισθανθούν πολιτιστικά εμπλουτισμένοι, ενώ 43% αισθάνθηκαν χαρά, 30% χαλάρωση και 25% έμπνευση.

Η Αθήνα γίνεται επίσης αντιληπτή ως συμπεριληπτικός και φιλόξενος προορισμός, με το 81% των τουριστών να θεωρεί την πόλη συμπεριληπτική και φιλόξενη για όλους τους επισκέπτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, εθνότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας. Οι επισκέπτες με συγκεκριμένες ανάγκες προσβασιμότητας ανέφεραν ότι η βοήθεια και οι σχετικές υπηρεσίες, όπου χρειάστηκαν, ήταν άμεσα διαθέσιμες και χρήσιμες. Όλες οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την προσβασιμότητα αξιολογήθηκαν υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, αν και το ευρύτερο αστικό περιβάλλον εξακολουθεί να αφήνει περιθώρια βελτίωσης.

Το προφίλ των επισκεπτών επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα λειτουργεί τόσο ως αυτοτελής προορισμός όσο και ως μέρος ενός ευρύτερου ταξιδιού στην Ελλάδα. Η αναψυχή παραμένει ο κυρίαρχος λόγος ταξιδιού, αντιπροσωπεύοντας το 75% των επισκέψεων, ενώ το 61% των ερωτηθέντων επισκέφθηκε την Αθήνα για πρώτη φορά. Ταυτόχρονα, μόνο το 29% παρέμεινε αποκλειστικά στην Αθήνα, γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι επισκέπτες συνδυάζουν την πρωτεύουσα με άλλους ελληνικούς προορισμούς.

Η ημερήσια δαπάνη στην πόλη αυξήθηκε κατά 10% το 2025 σε σχέση με το 2024, δημιουργώντας θετική οικονομική επίδραση για την Αθήνα. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα αξιοθέατα και τη διασκέδαση, με συνολική ετήσια άνοδο 16%, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επισκέπτες είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν για ουσιαστικές δραστηριότητες, πολιτιστικό περιεχόμενο και ευκαιρίες αναψυχής. Ωστόσο, η αναγνωρισιμότητα συγκεκριμένων εκδηλώσεων, ειδικών προσφορών και συμπληρωματικών εμπειριών παραμένει σχετικά περιορισμένη. Αυτό δείχνει περισσότερο ένα κενό επικοινωνίας, παρά απαραίτητα ένα κενό προϊόντος: παρότι η Αθήνα διαθέτει πλούσιο περιεχόμενο, η μετατροπή του σε ορατές και άμεσα διαθέσιμες προς κράτηση εμπειρίες παραμένει ατελής.

Το 2025 σηματοδοτεί μια καμπή, καθώς για πρώτη φορά από το 2017 η πλειονότητα των τουριστών δεν επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Μεταξύ όσων επισκέφθηκαν το παραλιακό μέτωπο και έκαναν μπάνιο, η ικανοποίηση ήταν υψηλότερη από πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα η καθαριότητα της παραλίας ήταν 8,6 και η ποιότητα της θάλασσας 8,0. Το συμπέρασμα είναι σαφές: το παραλιακό προϊόν εκτιμάται όταν βιώνεται, αλλά προφανώς δεν είναι ακόμη επαρκώς ενταγμένο στη διαδρομή του επισκέπτη.

Το ίδιο ισχύει και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Η αναγνωρισιμότητα και η επισκεψιμότητα παραμένουν περιορισμένες, ενώ ο βασικός λόγος μη επίσκεψης είναι η έλλειψη χρόνου, ακολουθούμενη από την προτίμηση για άλλα νησιά και την έλλειψη ενημέρωσης. Συνολικά, το παραλιακό μέτωπο και τα κοντινά νησιά αποτελούν υπο-αξιοποιημένα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, ευρύτερη διάχυση των επισκεπτών και μια πλουσιότερη εμπειρία στην Αττική.

Παρά την ισχυρή συνολική επίδοση του προορισμού, η ικανοποίηση από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τους δημόσιους χώρους παραμένει συγκριτικά χαμηλή. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα πάρκα/πράσινο βαθμολογήθηκαν με 7,4, ενώ οι πλατείες και τα πεζοδρόμια με 6,8, η κατάσταση της ατμόσφαιρας και η δημόσια καθαριότητα με 6,6 και η κατάσταση θορύβου με 6,4. Ορισμένοι δείκτες, ιδίως τα πάρκα και η καθαριότητα, βελτιώθηκαν το 2025. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου, οι συγκεκριμένοι τομείς παραμένουν μεταξύ των ασθενέστερων παραμέτρων της εμπειρίας στην Αθήνα. Πρόκειται για δομικό ζήτημα: παρά την ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και την υψηλή ελκυστικότητά της, η ποιότητα του δημόσιου χώρου εξακολουθεί να υπολείπεται των προσδοκιών που δημιουργεί ο προορισμός.

Παρά την αύξηση κατά 10,1% των αφίξεων κατοίκων του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2025, η επίδραση στην ξενοδοχειακή πληρότητα ήταν περιορισμένη (+0,9%), με το ξενοδοχειακό δυναμικό να παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερό. Αντίθετα, η μέση τιμή δωματίου κατέγραψε συγκρατημένη αύξηση (+2,5%). Η βελτίωση εντοπίζεται κυρίως στη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος–Μάρτιος), όπου καταγράφεται αύξηση τόσο της πληρότητας (+5,3%), όσο και της μέσης τιμής (+5,4%). Αντίθετα, κατά την περίοδο αιχμής (Απρίλιος–Οκτώβριος), η πληρότητα υποχώρησε (-1,2%), παρά τη συνέχιση της ανόδου της μέσης τιμής (+2,7%). Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η Αθήνα προχωρά με επιτυχία στην επιμήκυνση της ζήτησης τη χειμερινή περίοδο. Ωστόσο, η περίοδος υψηλής ζήτησης εμφανίζει ενδείξεις κορεσμού, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες περαιτέρω αύξησης του όγκου χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο διαφοροποίησης προϊόντος, διαχείρισης ζήτησης και ενίσχυσης της τοποθέτησης υψηλότερης αξίας.

Σε σύγκριση με ανταγωνιστικές πόλεις της Μεσογείου, η Αθήνα παρουσιάζει ισχυρή επίδοση στην πληρότητα καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο δείγμα ανταγωνιστών. Ωστόσο, παραμένει ασθενέστερη σε επίπεδο τιμών, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο. Η Ρώμη επιτυγχάνει αισθητά υψηλότερη μέση τιμή δωματίου, ενώ η Αθήνα βρίσκεται στη μέση του δείγματος ως προς τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, σε επίπεδα παρόμοια με τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη.

Βασικά συμπεράσματα ΔΑΑ