Ανανεωμένη σειρά MILKSHAKE από τη σοκολατοποιία MONBANA

Η γαλλική σοκολατοποιία MONBANA με υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση από το 1934, καινοτομεί για ακόμα μία φορά και παρουσιάζει στην ελληνική αγορά, μέσω της KAFEA TERRA, την ανανεωμένη σειρά ΜΟΝΒΑΝΑ ΜILKSHAKE.



Με ποιοτική σύσταση από τις καλύτερες πρώτες ύλες, με φυσικά αρώματα και χρωστικές, χωρίς φοινικέλαιο, αποτελούν την πιο υγιεινή επιλογή στην κατηγορία τους.







Τα νέα MONBANA MILKSHAKE κυκλοφορούν με πλούσια, κρεμώδη υφή σε έξι απολαυστικές γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα, καραμέλα, φράουλα, μάνγκο-φρούτο του πάθους και γιαούρτι.



Προετοιμάζονται εύκολα και γρήγορα, μέσα σε λιγότερο από 1’, ενώ μπορούν να παρασκευαστούν και με φυτικό γάλα.



Για όσους αναζητούν μία παγωμένη απόλαυση στο αγαπημένο τους καφέ ή on the go!



Tα ανανεωμένα MONBANA MILKSHAKE θα γεμίσουν

με γεύσεις τα καλοκαίρια μας!