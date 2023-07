Ένας υπερτυχερός κέρδισε ένα ολοκαινούργιο Mini Cooper Countryman στον διαγωνισμό της Lidl Ελλάς

Ο μεγάλος διαγωνισμός που διοργάνωσε η Lidl Ελλάς την περασμένη άνοιξη, από την 1η Μαρτίου μέχρι τις 23 Απριλίου, χάρισε πολλά και πλούσια δώρα σε εκείνους που επιλέγουν τα Lidl και χρησιμοποιούν την εφαρμογή Lidl Plus για να βρουν τα καλύτερα είδη στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς. Η διαδικασία ήταν πολύ απλή: Οι καταναλωτές έκαναν τα ψώνια τους, γέμιζαν το καλάθι τους με προϊόντα σε ασυναγώνιστες τιμές και σκάναραν την ψηφιακή τους κάρτα στο ταμείο. Κάθε αγορά από 25€ και πάνω αντιστοιχούσε σε μία συμμετοχή, χωρίς περιορισμό.

Το μεγάλο έπαθλο της άνοιξης ήταν ένα Mini Cooper Countryman:

Μόλις πριν μερικές μέρες έγινε η κλήρωση και ανέδειξε τον υπερτυχερό που θα πάει φέτος διακοπές με ένα ολοκαίνουργιο Mini Cooper Countryman. Η παράδοση του αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Lidl Ελλάς στη Σίνδο, παρουσία του Ιωάννη Καρανάτσιου, Chief Commercial Officer & Member of the Board της εταιρείας. Ο Κύριος Καρανάτσιος παρέδωσε ο ίδιος τα κλειδιά του αυτοκινήτου στο νικητή, ο οποίος έφυγε οδηγώντας το αστραφτερό Mini Cooper Countryman.

Νέος καλοκαιρινός διαγωνισμός Lidl Plus

Το Lidl Plus εξελίσσεται συνεχώς, καινοτομεί και σχεδιάζει νέες ενέργειες για να επιβραβεύσει τους πιστούς πελάτες που εμπιστεύονται την Lidl Ελλάς για τις αγορές τους. Φέτος το καλοκαίρι η εφαρμογή Lidl Plus διοργανώνει έναν ακόμη διαγωνισμό και χαρίζει δώρα για αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές.

Στον διαγωνισμό που έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιουλίου μπορούν να συμμετέχουν όλοι, χωρίς κανέναν περιορισμό στις συμμετοχές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις για να λάβεις μέρος είναι να πας για ψώνια στα Lidl και να χρησιμοποιήσεις το Lidl Plus. Για κάθε 5€ αγορών που κάνεις, θα πάρεις μία συμμετοχή στον διαγωνισμό, αφού σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Στη συνέχεια, στέλνεις τη συμμετοχή σου μέσω της εφαρμογής Lidl Plus και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσει απίθανα καλοκαιρινά δώρα, όπως μια ψησταριά υγραερίου για να οργανώσεις απίθανες βραδιές BBQ στο σπίτι, μια φουσκωτή σανίδα SUP για ατελείωτη διασκέδαση στη θάλασσα, μια κουζινομηχανή για να ετοιμάσεις τα πιο νόστιμα σπιτικά γλυκά ή μια άνετη ξαπλώστρα για την απόλυτη χαλάρωση στην παραλία.

Μπορείς λάβεις μέρος στον διαγωνισμό με όσες συμμετοχές επιθυμείς: όσες περισσότερες συμμετοχές στέλνεις τόσο αυξάνεις τις πιθανότητες να κερδίσεις! Ο νέος διαγωνισμός του Lidl Plus σε περιμένει όλο τον Ιούλιο με τα καλύτερα δώρα για να περάσεις υπέροχες διακοπές φέτος το καλοκαίρι.

