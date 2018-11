Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης σε καλεί να αναμετρηθείς στο «Eza On Court»

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, ξεκίνησε πρόσφατα το διαγωνισμό «Eza On Court» με στόχο να φέρει τους φίλαθλους του μπάσκετ στο «παρκέ» της αγαπημένης τους ομάδας. Οι κορυφαίες εζα Fine Lager και εζα Premium Pilsener, περήφανοι χορηγοί της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και της ΚΑΕ Ολυμπιακός, δίνουν τον παλμό στις εξέδρες, φέρνοντας σε κάθε ματς δύο τυχερούς οπαδούς μέσα στο γήπεδο για να αποδείξουν τις δυνάμεις τους στο μπάσκετ.Μέσω των Social Media της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης οι φίλαθλοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο “Eza On court” και να διεκδικήσουν δύο vip προσκλήσεις. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου «φεύγουν» από τις εξέδρες, για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο γήπεδο και να έρθουν ακόμη πιο κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Μέσα σε 40’’, χωρίς περιορισμό βολών, χρειάζεται να βάλουν καλάθι με lay up, ελεύθερη βολή, τρίποντο και half court shoot. Όσοι πετύχουν τα 3 πρώτα καλάθια κερδίζουν 1 κιβώτιο μπίρες εζα alcohol free ενώ οι μεγάλοι νικητές, που θα βάλουν όλα τα καλάθια, κερδίζουν €10.000.Στον αγώνα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με την Barcelona, την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος διαγωνισμός. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο και στο ημίχρονο μίας αναμέτρησης που οι φίλαθλοι παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα, ο Γιώργος Πανδής κατάφερε να πετύχει και τα τέσσερα καλάθια και – όπως και η αγαπημένη του ομάδα – να στεφθεί νικητής κερδίζοντας €10.000.Η επόμενη «αναμέτρηση» #ΕzaOnCourt θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου στον αγώνα της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την Anadolu Efes, στο γήπεδο ΣΕΦ. Είστε έτοιμοι;Μείνετε συντονισμένοι εδώ