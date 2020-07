Η επόμενη μέρα για το πρόγραμμα απασχολησιμότητας είναι εδώ!

Το Youth Empowered της Coca-Cola Τρία Έψιλον, το πιο ευρύ και δωρεάν πρόγραμμα ενίσχυσης απασχολησιμότητας του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, εξελίσσεται στην μετά Covid-19 εποχή. Ακολουθώντας τις ανάγκες της εποχής, που επιβάλει γρήγορη ανταπόκριση, απόκτηση νέων δεξιοτήτων και social distancing, στρέφεται στο digital και έρχεται με νέες πρωτοβουλίες να ενδυναμώσει τους νέους και τον κλάδο του HoReCa!

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα παρουσιάζει το Youth Empowered: The HoReCa Edition, μια σειρά ενεργειών για την ενδυνάμωση των επαγγελματιών του κλάδου HoReCa μέσα από reskilling και upskilling καθώς και την υποστήριξη των καταστημάτων, αλλά και το Youth Empowered App ένα νέο digital application για το πρόγραμμα που προσφέρει ενδυνάμωση on-the-go. Και ενώ το Youth Empowered αλλάζει, ο σκοπός του παραμένει ο ίδιος: να συνεχίσει να αποτελεί κινητήρια δύναμη για τους νέους, ώστε να κάνουν τη δική τους κίνηση για το μέλλον τους!

Η Αγγελική Πατρούμπα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της Coca-Cola Τρία Έψιλον δήλωσε σχετικά: «Το Youth Empowered είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα και εξελίσσεται για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας γενιάς και της ελληνικής κοινωνίας. Το Youth Empowered: The HoReCa Edition καθώς και η νέα ψηφιακή ταυτότητα του προγράμματος μέσω του Youth Empowered App, αποτελούν τα πρώτα βήματα. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το πρόγραμμα και όσα προσφέρει, με στόχο να δώσουμε στους νέους της χώρας μας ώθηση και καθοδήγηση για να κάνουν τη δική τους κίνηση για το μέλλον».

Youth Empowered: The HoReCa Edition

Ο κλάδος του HoReCa δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα με τα ποσοστά ανεργίας να αυξάνονται, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νεότερους ηλικιακά επαγγελματίες. Tο Youth Empowered: The HoReCa Edition σχεδιάστηκε ειδικά και να δώσει περισσότερες μελλοντικές επιλογές στους επαγγελματίες του κλάδου προσφέροντάς τους νέες, διευρυμένες δεξιότητες, μέσω upskilling & reskilling. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα σχεδιάζει ένα σύνολο δράσεων και σεμιναρίων, το οποίο θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Με στρατηγικό συνεργάτη τη Worklathlon, που εξειδικεύεται στην απασχόληση στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, και την υποστήριξη του Found.ation και μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, το Youth Empowered θα παρέχει στους συμμετέχοντες προσωπικές, ψηφιακές και επαγγελματικές δεξιότητες, δικτύωση και καθοδήγηση που θα τους βοηθήσουν να κάνουν το επόμενο βήμα στον κλάδο που τους ενδιαφέρει.

Επιπλέον, με στοχευμένες εκπαιδεύσεις και πρακτικές λύσεις για την επιτυχημένη προσαρμογή των επιχειρήσεων στη νέα πραγματικότητα, το Youth Empowered: The HoReCa Edition υποστηρίζει δυναμικά το re-opening του κλάδου. Από τις πρώτες μέρες της επαναλειτουργίας των καταστημάτων καφεστίασης και των εστιατορίων διοργανώθηκαν μια σειρά από αποκλειστικά webinars για τους πελάτες της Coca-Cola Τρία Έψιλον σε επίκαιρες θεματικές, όπως η εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων Υγιεινής και Ασφάλειας, η εξυπηρέτηση πελατών στη «Νέα Κανονικότητα» και η στρατηγική χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Youth Empowered The HoReCa Edition: upskilling και reskilling για τους νέους που απασχολούνται στον κλάδο HoReCa

Η δυναμική των σεμιναρίων μετουσιώθηκε σε εκπαιδεύσεις και εργαλεία που έρχονται να ενισχύσουν το πρόγραμμα Future Loading που υλοποιεί η Coca-Cola στην Ελλάδα, με στόχο τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας. Το Youth Empowered: The HoReCa Edition με στρατηγικούς συνεργάτες του προγράμματος συνεισφέρει δυναμικά στη δημιουργία μιας ‘εργαλειοθήκης’, ειδικά σχεδιασμένης για τις ανάγκες τους, παρέχοντας στις επωφελούμενες επιχειρήσεις:

Διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα την εξυπηρέτηση πελατών στη νέα κανονικότητα από την Avocado Learning Experiences, που δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών και ομάδων

Εκπαίδευση στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακού marketing, ηλεκτρονικού εμπορίου και εργαλείων συνεργασίας, από τo Foundation

Δωρεάν λογισμικά και λύσεις αυτοματισμού και CRM, από την Pobuca, εταιρεία με εξειδίκευση σε τεχνολογίες Customer eXperience (CX)

Νέο Youth Empowered App

Νέο Youth Empowered App: 24/7 on-the-go ενδυνάμωση, δικτύωση και καθοδήγηση

Σε μια περίοδο που όλα στρέφονται στο διαδίκτυο, το Youth Empowered δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω! Το πρόγραμμα αποκτάει μία νέα, δυναμική ψηφιακή ταυτότητα για να προσφέρει στους νέους καθοδήγηση, δικτύωση και δεξιότητες διαδικτυακά και on the go, όπου κι αν βρίσκονται. Το Youth Empowered App. Το νέο application του προγράμματος θα λανσαριστεί μέσα στο καλοκαίρι με πλούσιο ανανεωμένο περιεχόμενο και θα είναι άμεσα προσβάσιμο από το κινητό ή το tablet και διαθέσιμο μέσω Google Play και App Store.

Μαζί με το νέο Youth Empowered app, και η ιστοσελίδα του προγράμματος www.youthempowered.gr ανανεώνει την εικόνα της και αναβαθμίζεται αποκτώντας νέες λειτουργίες και επιλογές.