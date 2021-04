Η Pfizer Hellas στην κορυφή των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

Εταιρεία με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα αναδείχθηκε η Pfizer Hellas, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας του Great Place to Work Institute® Hellas. Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση και τη διαρκή επένδυση στους ανθρώπους της, η Pfizer Hellas απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®) αλλά και αναδείχθηκε στην 1η θέση στον διαγωνισμό του θεσμού στην κατηγορία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

Η έρευνα Great Place to Work® περιλαμβάνει μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση για το εργασιακό περιβάλλον και επικεντρώνεται σε 5 διαστάσεις: Αξιοπιστία, Σεβασμός, Δικαιοσύνη, Υπερηφάνεια και Συντροφικότητα. Στην Ελλάδα διεξάγεται από τον ομώνυμο οργανισμό με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School. Η αξιολόγηση και κατάταξη των εταιρειών στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι κάθε εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον, καθώς επίσης, και στην εμπεριστατωμένη παρουσίαση και καταγραφή των πολιτικών, πρακτικών και παροχών, που συμπληρώνει η εταιρεία με την ευθύνη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

«Η φετινή πρωτιά, στο πλαίσιο του θεσμού Great Place To Work®, μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας κάνει πιο υπερήφανους από ποτέ. Γιατί σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις, εμείς στην Pfizer Hellas επιβεβαιώσαμε για μια ακόμη φορά ότι παραμένουμε μια ανθρωποκεντρική εταιρεία, με ταλαντούχους ανθρώπους που δεσμεύονται και εργάζονται καθημερινά προς τον κοινό μας σκοπό: Καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους, για την εμπιστοσύνη τους αλλά και για την εξαιρετική δουλειά τους, όλο αυτό το διάστημα. Είναι πραγματικά τιμή μου, να ηγούμαι μιας τέτοιας ομάδας», δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas, κ. Ζαχαρίας Ραγκούσης.

Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, κα. Ειρήνη Παγανοπούλου, ανέφερε: «Στην Pfizer Hellas έχουμε λόγους να νιώθουμε υπερήφανοι, κάθε μέρα. Φέτος, οι λόγοι είναι ακόμη περισσότεροι, γιατί ανταποκριθήκαμε με επιτυχία σε μια πρωτοφανή κρίση. Και με την εμπειρία που αποκτήσαμε, συνεχίζουμε ακόμη πιο δυνατοί. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην προσέλκυση νέων ταλέντων, στην εκπαίδευση των εργαζόμενων με περισσότερες από 1.000 ώρες εκπαίδευσης ετησίως και στην παροχή ευκαιριών εξέλιξης. Συνεχίζουμε να καλλιεργούμε μια κουλτούρα στην οποία κυριαρχεί η αναγνώριση και η επιβράβευση, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και οι ίσες ευκαιρίες στο εργασιακό περιβάλλον. Μάλιστα, είμαστε η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που το 2019 συνυπογράψαμε τη Χάρτα Διαφορετικότητας. Kαι όλα αυτά, με γνώμονα πάντα τις κοινές μας αξίες: Θάρρος, Αριστεία, Ισότιμη Αντιμετώπιση, Χαρά».

Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε φέτος για 19η συνεχή χρονιά στην Ελλάδα, συμμετείχαν συνολικά 47 επιχειρήσεις. Η τελική κατάταξη των εταιρειών βασίζεται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Η Pfizer Hellas διακρίνεται για τρίτη φορά στην κορυφή της κατάταξης Great Place To Work® Hellas, έχοντας αναδειχθεί ξανά πρώτη στην κατηγορία της το 2017 και το 2015, ενώ διάκριση απέσπασε και το 2014 κατακτώντας αντίστοιχα τη δεύτερη θέση.