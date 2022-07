Καλοκαιρινό μπάρμπεκιου με 5 ευρώ κατ’ άτομο, γίνεται;

Η απάντηση είναι «Ναι!»

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ, είναι αποφασισμένη να κάνει το καλοκαίρι μας πιο απολαυστικό από ποτέ, με εκατοντάδες αγαπημένα προϊόντα, με τη γνωστή ποιότητα της ΑΒ και σε σταθερά χαμηλές τιμές. Για να μοιραζόμαστε ακόμη περισσότερες στιγμές με τους δικούς μας ανθρώπους και να απολαμβάνουμε κάθε εποχή, χαρίζοντας χαμόγελα και ευχαρίστηση στην οικογένεια και τους φίλους μας. Και φυσικά, χωρίς να απειλείται ο προϋπολογισμός μας!

Ειδικά το καλοκαίρι, με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ατμόσφαιρα ξεγνοιασιάς, προσφέρεται για ακόμα περισσότερα καλέσματα και ακόμα περισσότερη απόλαυση. Τα μπαλκόνια και οι αυλές γίνονται το δεύτερο σπίτι μας, με τα δροσερά κοκτέιλ, τις μπύρες και τα κεράσματα, να συντροφεύουν τις ημέρες… αλλά και τις νύχτες μας.

Τι θα λέγατε, λοιπόν, να οργανώσουμε μαζί ένα μπάρμπεκιου που – κακά τα ψέματα – χρειάζεται, και να το απολαύσουμε μαζί με την παρέα μας και τον ανοιχτό ουρανό! Βοηθός μας σε αυτό, είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος! Γιατί μας προσφέρει πάνω από 700 αγαπημένα προϊόντα από κάθε κατηγορία! Και όλα σε σταθερά χαμηλές τιμές, κάθε μέρα, πάντα με την εγγύηση της ποιότητάς της. Και μάλιστα, μπορούμε να τα εντοπίζουμε ακόμα πιο εύκολα στα καταστήματα αλλά και το AB Εshop, αφού είναι τα προϊόντα με το γαλάζιο χεράκι και τη σήμανση «κάθε μέρα Χαμηλή Τιμή».

Στο δικό μας μπάρμπεκιου, λοιπόν, θα μαγειρέψουμε για 4 καλεσμένους και θα το κάνουμε με 5 ευρώ για τον καθένα! Δείτε παρακάτω, αναλυτικά, πώς το καταφέραμε, επιλέγοντας προϊόντα με σταθερά χαμηλές τιμές από την ΑΒ Βασιλόπουλος.

Ας ξεκινήσουμε με τον βασιλιά του BBQ που δεν είναι άλλος από το κρέας! Επιλέξαμε εκλεκτά AB fresh to go Χοιρινά Πανσετάκια, AB fresh to go Χοιρινά Σουβλάκια και ζουμερά AB fresh to go Κεμπάπ για λιγότερα από 12 ευρώ συνολικά! Δίπλα του θα σερβίρουμε και ΑΒ Τζατζίκι και ΑΒ Τυροκαυτερή για τους μερακλήδες της παρέας. Συνολικά, θα μας κοστίσουν περίπου 2 ευρώ, ενώ ακόμα 1,50 ευρώ θα ξοδέψουμε για ΑΒ Φρέσκιες Πατάτες ελληνικές. Για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλοφαγάδων καλεσμένων μας, μπορούμε να τις κάνουμε είτε φουρνιστές, είτε ψητές σε αλουμινόχαρτο, είτε στη σχάρα.

Τέλος, επειδή δίπλα στο κρέας συνοδεύεται ωραία και μια σαλάτα, προτείνουμε μία δροσερή αγγουροντομάτα με ΑΒ τομάτες & ΑΒ αγγουράκι. Και θα έχουμε στο τραπέζι μας μια υπέροχη σαλάτα με μόλις 1,50 ευρώ. Θα συμπληρώσουμε το BBQ μας με ένα δροσερό μπουκάλι κρασί ΑΒ Σαββατιανό λευκό που ταιριάζει τέλεια με τα ψητά, με μόλις 3 ευρώ.

Συνολικά, για αυτό το πλούσιο μενού 4 ατόμων θα χρειαστούμε 20 ευρώ, δηλαδή 5 ευρώ κατ’ άτομο! Κι αν στην αρχή αυτού εδώ του άρθρου σας ακούστηκε απίστευτο, η ΑΒ Βασιλόπουλος το κάνει αληθινό. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα επιθυμήσετε τους φίλους σας, δεν θα χρειαστεί να το σκεφτείτε δεύτερη φορά λόγω μπάτζετ.

Για να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες, όμορφες αναμνήσεις με τους δικούς σας ανθρώπους, γελώντας γύρω από ένα τραπέζι με προϊόντα υψηλής ποιότητας, με σταθερά, χαμηλές τιμές από την ΑΒ Βασιλόπουλος.

Βρείτε εύκολα, τα προϊόντα της λίστας «Κάθε μέρα χαμηλή τιμή» με το γαλάζιο χεράκι, τόσο στα φυσικά καταστήματα ΑΒ, όσο και στο ΑΒ Eshop και καλή σας όρεξη!