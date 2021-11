Νέες μπάρες δημητριακών Digestive Bars «Με Ξηρούς Καρπούς» από την Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

Η οικογένεια των Digestive Bars της εταιρείας Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. μεγαλώνει και υποδέχεται τη νέα σειρά «Με Ξηρούς Καρπούς», σε δύο ακαταμάχητες γεύσεις που θα λατρέψεις.

Προσεκτικά επιλεγμένα φιστίκια και φιστικοβούτυρο, που ξεχωρίζουν για τη μοναδική τους γεύση και την υψηλή διατροφική τους αξία, ενώνονται με τα δημητριακά ολικής άλεσης, το θρεπτικό μπισκότο Digestive και την βελούδινη γεύση της σοκολάτας γάλακτος σε μία μπάρα που θα σε καθηλώσει γευστικά.

Αυτή είναι η νέα Digestive Bar Παπαδοπούλου με φιστίκια, φιστικοβούτυρο και σοκολάτα γάλακτος, ένα σνακ ιδανικό για όλες τις ώρες της ημέρας.

Οι επιλογές όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς η νέα σειρά Digestive Bars Παπαδοπούλου «Με Ξηρούς Καρπούς» σου συστήνει και το δεύτερο μέλος της, την Digestive Bar με αμύγδαλα, φουντούκια και μέλι.

Έναν κλασσικό, γευστικό συνδυασμό που παντρεύει τους θρεπτικούς ξηρούς καρπούς, το αγνό μέλι και τα δημητριακά ολικής άλεσης που αποτελούν πηγή φυτικών ινών, με κομμάτια από το αγαπημένο μπισκότο Digestive.

Συνοψίζοντας, ένα είναι βέβαιο … όποια μπάρα δημητριακών Digestive Bars «Με Ξηρούς Καρπούς» κι αν επιλέξεις, θα απολαύσεις ένα μοναδικό snack on the go! Γιατί οι νέες Digestive Bars Παπαδοπούλου «Με Ξηρούς Καρπούς» δημιουργήθηκαν για εσένα που αναζητάς τη διατροφική αξία των ξηρών καρπών και των δημητριακών ολικής άλεσης σε απόλυτη ισορροπία με τη γεύση των μπισκότων Digestive!

Ανακάλυψε τους 2 νέους γευστικούς συνδυασμούς της σειράς Digestive Bars «Με Ξηρούς Καρπούς», αλλά και όποια άλλη μπάρα δημητριακών Digestive Bar Παπαδοπούλου και απόλαυσε ένα απόλυτα υγιεινό και θρεπτικό snack, κάθε ώρα της ημέρας!