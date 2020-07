Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδεικνύει την ελληνική κουζίνα μέσα από τα GFG café-cuisine

Η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η GFG (Greek From Greece) café-cuisine ανακοινώνουν πως ενώνουν τις δυνάμεις τους με ένα και μοναδικό όραμα: να ανακαλύψει και να αγαπήσει η Αμερική το μεσογειακό και ελληνικό όνειρο της γαστρονομίας και της κουλτούρας εστίασης που γεννήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν και έχει χαρίσει όμορφα γευστικά ταξίδια ως σήμερα σε εκατοντάδες γενιές ανθρώπων!

Η οικογένεια, οι αξίες και οι παραδόσεις είναι τα πιο σημαντικά ιδανικά για την ομάδα των Ελλήνων που «τρέχουν» την Greek from Greece café-cuisine! Με μια μακρά οικογενειακή παράδοση στον χώρο της εστίασης και του φαγητού, οι «παραδοσιακοί πρωτοπόροι» έχτισαν μια δουλειά που αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη ζωή τους βασισμένη σε τρία πάθη! «Δουλεύουμε σκληρά, ταξιδεύουμε συχνά και βρίσκουμε ικανοποίηση στο καλό φαγητό». Γεννημένοι και μεγαλωμένοι στο ευλογημένο γόνιμο έδαφος της Ελλάδας μπορούν να υποστηρίξουν με περηφάνια: «Ξέρουμε από καλό φαγητό και είμαστε εδώ να το μοιραστούμε με όλο τον κόσμο!».

Σήμερα, η Greek from Greece café-cuisine είναι ένας ολοήμερος, γρήγορος και άνετος προορισμός στις ΗΠΑ που προσφέρει την αυθεντική εμπειρία του γευστικού φαγητού, προερχόμενου απευθείας από την Ελλάδα. «Προσφέρουμε στους πελάτες μας τον… ελληνικό τρόπο όπως ακριβώς θα ταΐζαμε την οικογένειά μας στο σπίτι μας». Ένα σπίτι όπου όλα τα γεύματα είναι βασισμένα αποκλειστικά στα αυθεντικά ελληνικά προϊόντα της 776, προσεγμένα με μεράκι από τις καλύτερες φάρμες για λάδι και εσπεριδοειδή, τους καλύτερους αμπελώνες, το σιτάρι και το πιο αγνό μέλι!

Τόσο η GFG café-cuisine όσο και η 776 συνεργάζονται στην Ελλάδα με την εταιρεία ΜΕΝΤΟΡ 17 στη στρατηγική marketing και επικοινωνίας. Σε χρόνο-ρεκόρ τον Φεβρουάριο του 2020 το Brand μετράει 41 GFG café-cuisine locations και ο στόχος είναι να ξεπεράσει τα 100 στην αυγή του 2021! Όπως ακριβώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, η εταιρεία παρουσιάζει ιστορικά γρήγορη ανάπτυξη και ο λόγος είναι απλός και κοινός και για τους δύο… παίκτες!

Αμφότεροι στον τομέα τους είναι pioneers. Από εδώ και πέρα ως συμπαίκτες θέλουν να συστήσουν στην Αμερική The Greek unicorn lifestyle με σύμμαχο την αυθεντικότητα και τις γεύσεις που συνθέτουν τα μυστικά της μεσογειακής διατροφής!

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Έψαχνα χρόνια ένα τρόπο να "ταξιδεύω" κάθε ώρα και στιγμή πίσω στην Ελλάδα και τον βρήκα. Η GFG μου δίνει την ευκαιρία να μοιραστώ με την Αμερική όσα αγαπάμε στην ελληνική καθημερινότητα και δεν έχουν σύνορα. Τόσα χρόνια η Αμερική μου χαρίζει ευκαιρίες να δοκιμάζω και να απολαμβάνω τόσες διαφορετικές εμπειρίες και κουλτούρες. Ήρθε η ώρα να ανταποδώσω. Είμαι σίγουρος πως η Αμερική θα λατρέψει τη δικιά μας κουλτούρα και τις γεύσεις και θα τα κάνει τρόπο ζωής!

»Αυτό που με κέρδισε είναι πως η GFG βάζει την οικογένεια πάνω από όλα. Πιστεύει στις ίδιες αξίες με μένα, όπως στην αφοσίωση και στις σχέσεις ζωής. Πρεσβεύει γεύσεις, μυρωδιές και μια ολόκληρη κουλτούρα στην οποία ούτε εγώ, ούτε τα αδέλφια μου μπορούμε να αντισταθούμε. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια… οικογένεια».

Αυτό είναι το μήνυμα του MVP του ΝΒΑ για την ανακοίνωση της συνεργασίας.

Μια σωστή οικογένεια δίνει μεγάλη αξία και στους φίλους. Γιατί τους φίλους τούς επιλέγουμε και πορευόμαστε μαζί τους για μια ζωή. Είναι κι αυτό στο DNA της φιλοσοφίας της GFG που καλπάζει στο «γήπεδο της εστίασης και του φαγητού» όπως ακριβώς ο Γιάννης στο παρκέ και ξέρει πώς να αποφασίσει για τους Franchise Players, με έναν και μοναδικό στόχο. Το πρωτάθλημα!

Ένας μεγάλος συνεταιρισμός γεννιέται και το μήνυμα είναι απλό και αληθινό σε όλους στις ΗΠΑ: Explore the Mediterranean taste of Greece with GFG and 776!