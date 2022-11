Shop & Win: Πώς να συνδυάσεις επώνυμο Outlet Shopping & να κερδίσεις μεγάλα χρηματικά ποσά!

Ο Νοέμβριος είναι εδώ και εμείς όπως πάντα αναζητούμε έξυπνους και on-a-budget τρόπους να ανανεώσουμε τη γκαρνταρόμπα του χειμώνα. Προσοχή όμως, δεν αντιμετωπίζουμε τη νέα εποχή σαν ευκαιρία για υπερβολές. Η φετινή shopping list μας φροντίζουμε να περιλαμβάνει έξυπνες, fashionable επιλογές, με διαχρονική αξία. Ακόμα πιο ιδανικό σενάριο; αν οι value for money αγορές συνδυάζονταν με ευκαιρία για να κερδίσουμε μεγάλα χρηματικά ποσά!

Tο One Salonica outlet mall, ο απόλυτος προορισμός για έξυπνες & επώνυμες αγορές μας προσκαλεί στο μεγάλο CASH GIVEAWAY και μοιράζει συνολικά 10.000 ευρώ μετρητά σε 6 lucky shoppers, μέσα από 6 κληρώσεις!

Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα ψώνια μας στα πιο αγαπημένα επώνυμα brands, όπως: Nike, Adidas, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Levi’s και πάρα πολλά ακόμα σε Super Outlet τιμές και να διεκδικήσουμε 1.000 ή και 5.000 ευρώ. Τα βήματα είναι απλά:

Έως και τις 29 Δεκεμβρίου κάνουμε τις επώνυμες αγορές μας, από 30€ και άνω, στα κορυφαία fashion, beauty, deco και gadget brands του One Salonica Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής Και δεν ξεχνάμε να κρατήσουμε την απόδειξη από τις αγορές μας.

Extra tip: Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία της απόδειξης τόσο αυξάνονται οι συμμετοχές και οι πιθανότητες να κερδίσετε. Συγκεκριμένα με αγορές από 30€ - 59,99€ λαμβάνεται δικαίωμα 1 συμμετοχής, από 60€ - 89,99€ οι συμμετοχές τριπλασιάζονται - λαμβάνεται δηλαδή 3 συμμετοχές, από 90€-119,99€ λαμβάνεται 6 συμμετοχές και τέλος με αγορές 120€ και άνω λαμβάνεται 9 συμμετοχές!

Η ανάδειξη των 6 νικητών γίνεται live εντός του One Salonica outlet mall και με τη συμμετοχή αγαπημένων προσώπων. Η πρώτη κλήρωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 με έπαθλο 1.000€. Take a look στο αναλυτικό πρόγραμμα των επόμενων κληρώσεων:

Κλήρωση 2: Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 - Έπαθλο 1.000€

Κλήρωση 3: Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 - Έπαθλο 1.000€

Κλήρωση 4: Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022 - Έπαθλο 1.000€

Κλήρωση 5: Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 - Έπαθλο 1.000€

Κλήρωση 6*: Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 - Έπαθλο 5.000€

Οι νικητές των 5 πρώτων κληρώσεων συμμετέχουν αυτόματα και στην μεγάλη κλήρωση των 5.000€!

Για όσες και όσους δεν μπορούν να βρίσκονται εκεί μπορούν να συντονιστούν στο instagram account @onesalonicaofficial και να δουν τις κληρώσεις live!





Το One Salonica, το κορυφαίο outlet mall της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπόσχεται ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της μόδας, της πολυτέλειας και της διασκέδασης, σε ένα χώρο με εντυπωσιακό design.

Good luck & Stay Tuned στο instagram page @onesalonicaofficial για όλα τα τελευταία νέα και τις κληρώσεις μετρητών. Μάθε περισσότερα στο onesalonica.com.