Spoil Μe διαγωνισμός για να κακομαθαίνουμε τους αγαπημένους μας (ή τον εαυτό μας!)

Τα αγαπημένα μας προϊόντα B.U., C-THRU, Denim, Antonio Banderas και Tesori d’Oriente κάνουν για ακόμη μία φορά την εμφάνισή τους με μοναδικά σετ δώρων που έρχονται για να μας κακομάθουν! Με την αγορά ενός σετ δώρου των παραπάνω προϊόντων έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουμε στον ξεχωριστό διαγωνισμό Spoil Me από την εταιρεία Sarantis και να κερδίσουμε 1.000 ευρώ μετρητά!Υποδεχόμαστε το φθινόπωρο και την εορταστική περίοδο με τα νέα σετ δώρων των αγαπημένων μας προϊόντων, τα οποία μας δίνουν την πιο value for money επιλογή ενός ολοκληρωμένου δώρου! Μέσα από τα πιο ξεχωριστά σετ δώρων μας δίνεται η δυνατότητα να αγοράσουμε κάτι όμορφο, ολοκληρωμένο και πιο προσεγμένο τόσο για τον εαυτό μας όσο και τα αγαπημένα μας πρόσωπα αλλά και να πάρουμε μέρος στον διαγωνισμό Spoil Me.Κάθε σετ δώρου, εκτός από τα μοναδικά προϊόντα περιλαμβάνει ένα ειδικά διαμορφωμένο κουπόνι, το οποίο πρέπει ο παραλήπτης του δώρου να ξύσει και να βρει τον τυχερό κωδικό και να τον αποστείλει με SMS (M <κενό> τον κωδικό <κενό> και ονοματεπώνυμο στο 54335 με χρέωση €0,11 ανά μήνυμα) είτε να μπει στο microsite www.spoil-me.gr και να δηλώσει συμμετοχή για να μπει αυτόματα στην κλήρωση για πολλά μοναδικά δώρα.Ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού κερδίζει 1.000€ μετρητά, ενώ κάθε μήνα 10 νικητές κερδίζουν καλλυντικά προϊόντα Sarantis αξίας 50€. O διαγωνισμός Spoil Me έχει ήδη ξεκινήσει από 15 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί έως τις 31 Μαρτίου 2019.Εσείς ακόμη να κακομάθετε τους αγαπημένους σας με ένα Spoil Me σετ δώρου και να μπείτε στο διαγωνισμό;