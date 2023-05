«Σπουδάζω με Υποτροφία» για 12η συνεχόμενη χρονιά!

Η Equal Society για 12η χρονιά ενώνει τις δυνάμεις της με κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεχίζει δυναμικά να προσφέρει τη δυνατότητα υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Το βραβευμένο για την κοινωνική του προσφορά, πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία», στέκεται αρωγός σε όσες και όσους αναζητούν το επόμενο ακαδημαϊκό τους βήμα, προσφέροντας ποιοτικές ακαδημαϊκές προοπτικές σε πείσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών της εποχής.

Στην τροχιά της αλληλεγγύης και της προσφοράς, μαζί με τα διακεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα βρίσκονται και σημαντικά ΜΜΕ που βοηθούν στην προώθηση μιας κοινωνίας που η πρόσβαση στην εκπαίδευση θα είναι ίση για όλους.

Αναλυτικά οι προσφερόμενες υποτροφίες σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής:

Μεταπτυχιακά:

1 Υποτροφία για το Π.Μ.Σ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική @ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (προθεσμία αιτήσεων: 10 Σεπτεμβρίου 2023)

1 Υποτροφία για το Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική @ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (προθεσμία αιτήσεων: 10 Σεπτεμβρίου 2023)

1 Υποτροφία για το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση @ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (προθεσμία αιτήσεων: 20 Μαΐου 2023)

1 Υποτροφία για το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» @ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (προθεσμία αιτήσεων: από 15 Ιουνίου 2023 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023)

2 Υποτροφίες επιλογής του Υποψηφίου @ Mediterranean College (προθεσμία αιτήσεων: 31 Ιουλίου 2023)

1 Υποτροφία ΜBA ή MSc in Computing @ IST College (προθεσμία αιτήσεων: 16 Σεπτεμβρίου 2023)

4 Υποτροφίες (MSc in Management of Business, Innovation and Technology, MSc in Web and Mobile Development, MSc in Advanced Software Engineering - Big Data Engineering & Data Science, MSc in Software Development / MSc in Software Development with Industry Placement) @ Athens Tech College (προθεσμία αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2023)

10 Υποτροφίες για το CSAP Mastering Program με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων από το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος @ Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) (προθεσμία αιτήσεων: 10 Οκτωβρίου 2023)

Προπτυχιακά:

1 υποτροφία επιλογής του Υποψηφίου για προπτυχιακές σπουδές @ BCA College (προθεσμία αιτήσεων: 25 Σεπτεμβρίου 2023)

1 υποτροφία για BSc in Computer Science @ Athens Tech College (προθεσμία αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2023)

1 υποτροφία επιλογής του Υποψηφίου για προπτυχιακές σπουδές @ ΙΕΚ Δέλτα (προθεσμία αιτήσεων: 31 Ιουλίου 2023)

Επισκεφτείτε το spoudazomeypotrofia.gr για περισσότερες πληροφορίες και για συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

Οι αιτήσεις μόλις ξεκίνησαν! Διεκδικήστε το μέλλον που σας αξίζει!